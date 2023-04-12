Резонансное дело экс-главы Нафтогаза могут закрыть в ближайшее время: что решил ВАКС

Дело Коболева может быть закрыто уже через неделю

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) отказал в ходатайстве о продлении срока досудебного расследования по делу экс-главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, которого НАБУ и САП подозревают в завладении в 2018 году более 229 млн грн.

Об этом стало известно из прямой трансляции заседания суда на канале ВАКС.

"В удовлетворении ходатайства детектива НАБУ о продлении срока досудебного расследования — отказать", — заявил судья.

Постановление следственного судьи обжалованию не подлежит. Сроки досудебного следствия по делу заканчиваются 19 апреля.

В связи с этим в гражданской антикоррупционной организации Transparency International Ukraine сделали заявление, что теперь дело может быть закрыто через 5 дней.

"Таким образом САП имеет 5 дней на то, чтобы либо обратиться с обвинительным актом в суд, либо закрыть уголовное производство, либо обратиться в суд с ходатайством об освобождении лица от уголовной ответственности", — говорится в сообщении.

Напомним, экс-председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев подозревается в незаконном получении премии и ВАКС обязал его носить электронный браслет и оставил залог в 229 миллионов гривен. В САП остались недовольны таким решением, опасаясь, что тот сбежит за границу. Впрочем, доводы прокурора по делу Колобева судья ВАКС признал недоказуемыми.