Дело Коболева не закроют: НАБУ придумало, как довести его до суда

НАБУ обнаружило почти 40 гигабайт новых данных, среди которых электронные переписки

Несмотря на то, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) снова отказал в продлении сроков расследования дела экс-главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, в НАБУ нашли новые обстоятельства. Детективы подали судье новое ходатайство касательно продления сроков рассмотрения уголовного производства.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины. Детективы изъяли новые документы и информацию.

Сообщается, что новые обстоятельства имеют существенное значение для доказательств в уголовном производстве. Среди этих данных переписка людей, которые были привлечены к инициированию, согласованию и исполнению решения о выплате премий председателю, членам правления и работникам НАК "Нафтогаз Украины" в связи с победой в Стокгольмском арбитраже. В письме НАБУ адвокатам Коболева сказано, что они могут ознакомиться с новыми материалами дела, прибыв в структуру 17 апреля.

Также в НАБУ уточнили, что общий объем изъятой информации занимает 37 гигабайт электронной переписки. Сейчас эксперты тщательно анализируют ее, но из-за большого объема данных это может занять длительный период времени.

"В ходе осмотра уже выявлен ряд сведений, имеющих существенное значение для доказывания в уголовном производстве", — сообщили в НАБУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Андрея Коболева подозревают в хищении более 229 млн гривен. Известно, что глава компании весной 2018 года издал приказ о премировании сотрудников, на основании чего ему было выплачено почти 261 млн гривен за экстраординарные достижения.