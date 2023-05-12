Заступник директора НАБУ могла отримати з бюджету понад мільйон гривень: опубліковано документ

Що саме чиновниця зробила на посаді голови Центру протидії дезінформації, аби мати подібний оклад, невідомо

Заступниця голови Національного антикорупційного бюро України Поліна Лисенко, котра нещодавно втрапила у скандал із працевлаштуванням людей у структуру, могла за кілька місяців роботи отримати понад мільйон гривень доходу. Йдеться про її попереднє місце працевлаштування — Центр протидії дезінформації, який вона очолювала, перш ніж піти у декрет.

На інформаційний запит "Телеграфу" щодо грошового забезпечення чиновниці швидко відреагували у ЦПД. При цьому точної суми журналістам назвати відмовилися, хоча і поінформували, за якими саме статтями Лисенко отримувала кошти.

Отож, всього за час своєї роботи на Центр, звідки була звільнена наказом президента Зеленського у квітні 2023-го, Поліна Лисенко отримала щонайменше:

43700 гривень за кожен місяць своєї повноцінної роботи до виходу у декрет (інформація про дані щодо зарплатні керівника установи є на сайті Кабміну). На додачу до окладу Лисенко мала можливість нараховувати собі додаткові премії у розмірі 300% за інтенсивність та результативність роботи. Нехитра арифметика дозволяє зрозуміти, що зарплатня за один місяць у чиновниці таким чином могла сягати аж 174 800 грн;

гривень за кожен місяць своєї повноцінної роботи до виходу у декрет (інформація про дані щодо зарплатні керівника установи є на сайті Кабміну). На додачу до окладу Лисенко мала можливість нараховувати собі додаткові премії у розмірі 300% за інтенсивність та результативність роботи. Нехитра арифметика дозволяє зрозуміти, що зарплатня за один місяць у чиновниці таким чином могла сягати аж кошти за знаходження у декретній оплачуваній відпустці, коли виплати здійснюються у розмірі середньої зарплати. Навіть без урахування премій Лисенко, знову ж таки, могла отримати за чотири місяці декрету ще 174 800 грн;

Відповідь НАБУ

Відповідь НАБУ

344 000 гривень у якості допомоги з народження дитини. Ці дані вона сама вказала у щорічній декларації — ще у жовтні 2021 року.

Дані Лисенко із декларації

Враховуючи, що на посаді очільника Центру протидії дезінформації Поліна Лисенко пропрацювала чотири місяці, перш ніж піти у декрет, то зі всіма надбавками її зарплатня за чей час могла перевищити 700 000 гривень. Прості підрахунки дозволяють зрозуміти, що всього пані могла отримати на руки понад 1,2 млн гривень.

Це викликає чимало питань, особливо з огляду на те, що особливих успіхів Центр протидії дезінформації, особливо за головування Лисенко, так і не продемонстрували. Тож за які заслуги чиновниця могла мати подібний дохід, незрозуміло.

Більше деталей читайте у розслідуванні "Телеграфу": Шлях скандалів заступника директора НАБУ Поліни Лисенко: сотні тисяч зарплати та солідна допомога на пологи. І жодних публічних результатів