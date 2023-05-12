Заместитель директора НАБУ могла получить из бюджета более миллиона гривен: опубликован документ

Что именно чиновница сделала на должности главы Центра противодействия дезинформации, чтобы иметь подобный оклад, неизвестно

Заместитель председателя Национального антикоррупционного бюро Украины Полина Лысенко, недавно попавшая в скандал с трудоустройством людей в структуру, могла за несколько месяцев работы получить более миллиона гривен дохода. Речь идет о ее предыдущем месте трудоустройства – Центр противодействия дезинформации, который она возглавляла, прежде чем пойти в декрет.

На информационный запрос "Телеграфа" по поводу денежного довольствия чиновницы быстро отреагировали в ЦПД. При этом точной суммы журналистам назвать отказались, хотя и проинформировали, по каким статьям Лысенко получала средства.

Итак, всего за время своей работы на Центр, откуда была уволена приказом президента Зеленского в апреле 2023-го, Полина Лысенко получила по меньшей мере:

43700 гривен за каждый месяц своей полноценной работы до выхода в декрет (информация о данных о зарплате руководителя учреждения есть на сайте Кабмина). В дополнение к окладу Лысенко имела возможность начислять дополнительные премии в размере 300% за интенсивность и результативность работы. Нехитрая арифметика позволяет понять, что зарплата за один месяц у чиновницы таким образом могла достигать 174 800 грн;

гривен за каждый месяц своей полноценной работы до выхода в декрет (информация о данных о зарплате руководителя учреждения есть на сайте Кабмина). В дополнение к окладу Лысенко имела возможность начислять дополнительные премии в размере 300% за интенсивность и результативность работы. Нехитрая арифметика позволяет понять, что зарплата за один месяц у чиновницы таким образом могла достигать средства за нахождение в декретном оплачиваемом отпуске, когда выплаты производятся в размере средней зарплаты. Даже без учета премий Лысенко опять же могла получить за четыре месяца декрета еще 174 800 грн;

Ответ НАБУ

Ответ НАБУ

344 000 гривен в качестве пособия по рождению ребенка. Эти данные она сама указала в ежегодной декларации еще в октябре 2021 года.

Данные Лысенко по декларации

Учитывая, что в должности главы Центра противодействия дезинформации Полина Лысенко проработала четыре месяца, прежде чем уйти в декрет, то со всеми надбавками ее зарплата за чей срок могла превысить 700 000 гривен. Простые подсчеты позволяют понять, что всего дама могла получить на руки более 1,2 млн гривен.

Это вызывает немало вопросов, особенно учитывая, что особых успехов Центр противодействия дезинформации, особенно при председательстве Лысенко, так и не продемонстрировали. За какие же заслуги чиновница могла получить подобный доход, непонятно.

Больше деталей читайте в расследовании "Телеграфа": Путь скандалов заместителя директора НАБУ Полины Лысенко: сотни тысяч зарплат и солидная помощь на роды. И никаких публичных результатов