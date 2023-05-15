Голову Верховного суду затримали на великому хабарі: подробиці

У НАБУ повідомляють про розкриття масштабної корупційної схеми

У мережі з’явилася інформація про те, що голову Верховного суду України (ВС) Всеволода Князєва було затримано слідчими НАБУ.

Так пресслужба НАБУ повідомляє, що до масштабної корупції причетне керівництво ВС та її судді.

"НАБУ та САП викрили масштабну корупцію у Верховному Суді, а саме схему отримання неправомірної вигоди керівництвом та суддями ВСУ", — йдеться у повідомленні.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, а всі деталі слідчі обіцяють повідомити пізніше.

Тим часом, як повідомив колишній нардеп України Борислав Береза у своїх соцмережах, до злочину був причетний безпосередньо Князєв, якого затримали під час отримання великого хабаря.

За його словами, глава ВС отримав неправомірний зиск у розмірі трьох мільйонів доларів, що приблизно дорівнює 110 мільйонам гривень.

Частково цю інформацію підтвердив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, який назвав дещо іншу цифру.

Довідка: Князєв закінчив Миколаївський гуманітарний інститут Українського державного морського технічного університету. У 2001 році отримав право займатися адвокатською діяльністю, дія якого була зупинена у 2013 році.

З 2013 року розпочав роботу суддею, а у 2015 році став головою Миколаївського окружного адміністративного суду.

З 2017 року – суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.

На посаду голови ВС його було призначено 22 жовтня 2021 року.