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У Верховного Суду України — новий голова: що про нього відомо

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Суд очолив Всеволод Князєв Новина оновлена 22 жовтня 2021, 15:10
Суд очолив Всеволод Князєв

Голосування за нового керівника було таємним

У п’ятницю, 22 жовтня, у Верховного Суду України з’явився новий керівник. Його наступником став Всеволод Князєв, перш обіймає посаду секретаря Великої палати ВС.

Інформація стала відома завдяки онлайн-трансляції Пленуму Верховного суду на YouTube.

Всього в таємному голосуванні взяло участь 168 суддів, один відмовився. Князєв отримав перемогу завдяки єдності 98 учасників голосування.

Ще 49 суддів підтримали кандидатуру Володимира Погребняка, семеро — висловилися на користь Олега Ткачука. Відомо, що обидва суперники Князєва є представниками Касаційного господарського суду.

Зіпсовано було п’ять бюлетенів. Дев’ять учасників голосування не підтримали жодного із кандидатів.

Слід зазначити, що посаду очільника ВСУ Всеволод Князєв обійме лише з 1 грудня 2021 року. До цього часу обов’язки продовжить виконувати діюча керівниця суду Валентина Данішевська.

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Замість довідки. Згідно з інформацією порталу "ЧЕСНО", Всеволод Князєв почав працювати в 2013 році у Миколаївському окружному адміністративному суді. Через два роки він його очолив. До Верховного Суду (Касаційний адмінсуд) Князєв потрапив в 2017 році. Відомо, що загальний бал його кваліфікованої оцінки як кандидата дорівнює 795.

Вищу освіту здобув у Миколаївському гуманітарному інституті Українського державного морського технічного університету.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що український суд заочно заарештував Олександра Януковича, сина президента-втікача.

Теги:
#Верховний суд України #Всеволод Князєв
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