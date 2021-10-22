У Верховного Суду України — новий голова: що про нього відомо
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Голосування за нового керівника було таємним
У п’ятницю, 22 жовтня, у Верховного Суду України з’явився новий керівник. Його наступником став Всеволод Князєв, перш обіймає посаду секретаря Великої палати ВС.
Інформація стала відома завдяки онлайн-трансляції Пленуму Верховного суду на YouTube.
Всього в таємному голосуванні взяло участь 168 суддів, один відмовився. Князєв отримав перемогу завдяки єдності 98 учасників голосування.
Ще 49 суддів підтримали кандидатуру Володимира Погребняка, семеро — висловилися на користь Олега Ткачука. Відомо, що обидва суперники Князєва є представниками Касаційного господарського суду.
Зіпсовано було п’ять бюлетенів. Дев’ять учасників голосування не підтримали жодного із кандидатів.
Слід зазначити, що посаду очільника ВСУ Всеволод Князєв обійме лише з 1 грудня 2021 року. До цього часу обов’язки продовжить виконувати діюча керівниця суду Валентина Данішевська.
Замість довідки. Згідно з інформацією порталу "ЧЕСНО", Всеволод Князєв почав працювати в 2013 році у Миколаївському окружному адміністративному суді. Через два роки він його очолив. До Верховного Суду (Касаційний адмінсуд) Князєв потрапив в 2017 році. Відомо, що загальний бал його кваліфікованої оцінки як кандидата дорівнює 795.
Вищу освіту здобув у Миколаївському гуманітарному інституті Українського державного морського технічного університету.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що український суд заочно заарештував Олександра Януковича, сина президента-втікача.
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