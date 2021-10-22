У Верховного Суда Украины — новый глава: что о нем известно

Голосование за нового руководителя было тайным

В пятницу, 22 октября, у Верховного Суда Украины появился новый руководитель. Его должность занял Всеволод Князев, прежде занимающий должность секретаря Большой палаты ВС.

Информация стала известна благодаря онлайн-трансляции Пленума Верховного суда на YouTube.

Всего в голосовании взяло участие 168 судей, один отказался. Князев заполучил победу благодаря единству 98 участников голосования.

Еще 49 судей поддержали кандидатуру Владимира Погребняка, семеро — высказались в пользу Олега Ткачука. Известно, что оба соперника Князева являются представителями Кассационного хозяйственного суда.

Испорчено было пять бюллетеней. Девять участников голосования не поддержали никого из кандидатов.

Следует отметить, что на пост главы ВСУ Всеволод Князев взойдет лишь с 1 декабря 2021 года. До этого времени обязанности продолжит исполнять действующая руководительница суда Валентина Данишевская.

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Вместо справки. Согласно информации портала "ЧЕСНО", Всеволод Князев начал работать в 2013 году в Николаевском окружном административном суде. Через два года он его возглавил. В Верховный Суд (Кассационный админсуд) Князев попал в 2017 году. Известно, что общий балл его квалифицированной оценки как кандидата равен 795.

Высшее образование получил в Николаевском гуманитарном институте Украинского государственного морского технического университета.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что украинский суд заочно арестовал Александра Януковича, сына президента-беглеца.