Дело "Межигір’я": суд "заарештував" Януковича-молодшого

У 2014 році Янукович-молодший поїхав в Росію і, імовірно, перебуває там дотепер.

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід для сина-втікача експрезидента Віктора Януковича Олександра.

Про це поінформувала пресслужба САП.

Олександра Януковича і його батька підозрюють у незаконному відчуженні комплексу будівель в резиденції "Межигір’я", внаслідок чого державі було завдано збитків у розмірі 500 мільйонів гривень.

"Суд підтримав позицію прокурора і детектива і задовольнив клопотання в повному обсязі", — йдеться в повідомленні.

САП зазначає, що для Януковича-молодшого обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Як повідомлялося раніше, 7 жовтня суд обрав аналогічний запобіжний захід і для Віктора Януковича. Втім, в цей час він, імовірно, ховається в Росії, а тому залучити його до відповідальності поки не вийшло.

Справу "Межигір’я" почали розслідувати детективи НАБУ у 2019 році. У матеріалах слідства вказується, що Олександр Янукович у 2007 році створив і придбав кілька компаній, за допомогою яких прикривав процес заволодіння резиденцією, в чому йому допоміг батько, який перебував у той час на посаді прем’єра України.

При цьому в причетності до цієї справи також звинувачували й експрезидента Віктора Ющенка, втім, сам він ці звинувачення відкидав.