Дело "Межгорья": суд "арестовал" Януковича-младшего
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В 2014 году Янукович-младший уехал в Россию и, предположительно, находится там до сих пор.
Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения для сына беглого экс-президента Виктора Януковича Александра.
Об этом проинформировала пресс-служба САП.
Александра Януковича и его отца подозревают в незаконном отчуждении комплекса зданий в резиденции "Межгорье", вследствие чего государству был причинен ущерб в размере 500 миллионов гривен.
"Суд поддержал позицию прокурора и детектива и удовлетворил ходатайство в полном объеме", — говорится в сообщении.
САП отмечает, что для Януковича-младшего избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщалось ранее, 7 октября суд избрал аналогичную меру пресечения и для Виктора Януковича. Впрочем, в настоящее время он, предположительно, скрывается в России, а потому привлечь его к ответственности пока не получилось.
Дело "Межгорья" начало расследоваться детективами НАБУ с 2019 года. В материалах следствия указывается, что Александр Янукович в 2007 году создал и приобрел несколько компаний, с помощью которых прикрывал процесс завладения резиденцией, в чем ему помог отец, находившийся в то время на посту премьера Украины.
При этом в причастности к этому делу также обвиняли и экс-президента Виктора Ющенко, впрочем, сам он эти обвинения отвергал.
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