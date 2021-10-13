Укр

Дело "Межгорья": суд "арестовал" Януковича-младшего

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
106
Александр Янукович
Александр Янукович

В 2014 году Янукович-младший уехал в Россию и, предположительно, находится там до сих пор.

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения для сына беглого экс-президента Виктора Януковича Александра.

Об этом проинформировала пресс-служба САП.

Александра Януковича и его отца подозревают в незаконном отчуждении комплекса зданий в резиденции "Межгорье", вследствие чего государству был причинен ущерб в размере 500 миллионов гривен.

"Суд поддержал позицию прокурора и детектива и удовлетворил ходатайство в полном объеме", — говорится в сообщении.

САП отмечает, что для Януковича-младшего избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось ранее, 7 октября суд избрал аналогичную меру пресечения и для Виктора Януковича. Впрочем, в настоящее время он, предположительно, скрывается в России, а потому привлечь его к ответственности пока не получилось.

Дело "Межгорья" начало расследоваться детективами НАБУ с 2019 года. В материалах следствия указывается, что Александр Янукович в 2007 году создал и приобрел несколько компаний, с помощью которых прикрывал процесс завладения резиденцией, в чем ему помог отец, находившийся в то время на посту премьера Украины.

При этом в причастности к этому делу также обвиняли и экс-президента Виктора Ющенко, впрочем, сам он эти обвинения отвергал.

Теги:
#Виктор Янукович #САП #Александр Янукович #ВАКС
Школа
Украина
Досрочным каникулам - быть: в Минобразования приняли решение
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Школа
Досрочным каникулам - быть: в Минобразования приняли решение
Дата публикации
Категория
В ботсаду имени Гришко женщину шесть раз ударили битой по голове
Шесть раз ударил битой по голове: появились новые детали дерзкого нападения на женщину в Киеве (эксклюзивные фото)
Дата публикации
Категория
Молочка подорожает, по мясу пока еще думают
Последствия газовых скачков: рост цен на голубое топливо приведет к подорожанию молочки
Дата публикации
Категория
Сеть пестрит объявлениями о сертификатах-подделках
Липовая вакцинация: купить фальшивый COVID-сертификат в Украине слишком легко, но за это могут наказать
Дата публикации
Категория
Грядущие выходные - прекрасная возможность для путешествия по Украине
Где провести "длинные" выходные на Покров: топ небанальных мест для коротких путешествий по Украине