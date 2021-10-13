Дело "Межгорья": суд "арестовал" Януковича-младшего

В 2014 году Янукович-младший уехал в Россию и, предположительно, находится там до сих пор.

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения для сына беглого экс-президента Виктора Януковича Александра.

Об этом проинформировала пресс-служба САП.

Александра Януковича и его отца подозревают в незаконном отчуждении комплекса зданий в резиденции "Межгорье", вследствие чего государству был причинен ущерб в размере 500 миллионов гривен.

"Суд поддержал позицию прокурора и детектива и удовлетворил ходатайство в полном объеме", — говорится в сообщении.

САП отмечает, что для Януковича-младшего избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось ранее, 7 октября суд избрал аналогичную меру пресечения и для Виктора Януковича. Впрочем, в настоящее время он, предположительно, скрывается в России, а потому привлечь его к ответственности пока не получилось.

Дело "Межгорья" начало расследоваться детективами НАБУ с 2019 года. В материалах следствия указывается, что Александр Янукович в 2007 году создал и приобрел несколько компаний, с помощью которых прикрывал процесс завладения резиденцией, в чем ему помог отец, находившийся в то время на посту премьера Украины.

При этом в причастности к этому делу также обвиняли и экс-президента Виктора Ющенко, впрочем, сам он эти обвинения отвергал.