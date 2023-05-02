Скандал навколо одеського військкома-мільйонера: екснардеп назвав 5 епізодів, до яких причетний Борисов

Незаконне ввезення вартісного авто стало не єдиною корупційною схемою винахідливого одеського військкома

В Оперативному командуванні Південь прийняли рішення відсторонити від обов'язків одного з начальників територіального центру комплектування, якого обґрунтовано звинувачують у корупційних діях. Колишній військком Євген Борисов ввіз до Україн елітний автомобіль у вигляді гуманітарної допомоги. Однак це не єдина незаконна оборудка, фігурантом якої став очільник ТЦК.

Про це у коментарі для Radio NV розповів колишній депутат Ігор Мосійчук, коментуючи свої гучні звинувачення на адресу одеського військкома. За його словами, наразі зафіксовано не менше п'яти незаконних епізодів, безпосереднім учасником яких став Борисов. Серед них:

справа із ввезенням преміального авто у вигляді гуманітарки;

проживання (майже рік — ред.) родини військкома в орендованому майні за п'ять тисяч євро на місяць, що не відповідає його доходам;

придбання його матір'ю елітного будинку в Марбельї (Іспанія) загальною вартістю у 3,95 мільйона (жінка вступала у власність майна у присутності самого Борисова);

відпочинок самого військкома Євгена Борисова на території іспанського курорту під час воєнного стану в Україні, а саме з 22 грудня по 18 січня 2023 року;

придбання його дружиною офісу в одному з елітних офісних центрів у Марбельї (у січні 2023 року).

"Ми зібрали усі документи. У нас є всі докази, коли виїжджав через яке КПП, як автомобілі завозилися, як майно. Власне, я опублікував документи про вступ у власність його мами. Це саме вступ у власність відбувся, коли він там перебував", — пояснив Мосійчук.

Крім того, екснардеп зазначив, що, на його думку, найголовнішим фактором у цій історії є реакція президента Володимира Зеленського на цей скандал і те, що сам Борисов жодних коментарів з цього приводу не дає. За словами Мосійчука, останнє відбувається через те, що відсторонений одеський військком може почати давати неправдиві відомості про те, що він нібито проходив за кордоном лікування, проте протилежне буде доведено миттєво і всі виправдання Борисова будуть спростовані.

"У нас із колегами є повний пакет документів, пакет відео- та фотодоказів, я передав їх до НАБУ", — підсумував Мосійчук.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українському журналісту Юрію Бутусову вдалося отримати докази того, що родина Євгена Борисова дійсно володіє вартісною нерухомістю, що розташована в іспанському місті Марбелья. Загальна її вартість близько 3 960 000 євро.