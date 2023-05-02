Скандал вокруг одесского военкома-миллионера: экс-нардеп назвал 5 эпизодов, к которым причастен Борисов

Незаконный ввоз стоимостного авто стал не единственной коррупционной схемой изобретательного одесского военкома

В Оперативном командовании "Південь" приняли решение отстранить от обязанностей одного из начальников территориального центра комплектования, которого обоснованно обвиняют в коррупционных действиях. Бывший военком Евгений Борисов ввез в Украину элитный автомобиль в виде гуманитарной помощи. Однако это не единственная незаконная сделка, фигурантом которой стал глава ТЦК.

Об этом в комментарии для Radio NV рассказал бывший депутат Игорь Мосийчук, комментируя свои громкие обвинения в адрес одесского военкома. По его словам, зафиксировано не менее пяти незаконных эпизодов, непосредственным участником которых стал Борисов. Среди них:

дело с ввозом премиального авто в виде гуманитарки;

проживание (почти год — ред.) семьи военкома в арендованном имуществе за пять тысяч евро в месяц, что не соответствует его доходам;

приобретение его матерью элитного дома в Марбелье (Испания) общей стоимостью 3,95 миллиона (женщина вступала в собственность имущества в присутствии самого Борисова — ред.);

отдых самого военкома Евгения Борисова на территории испанского курорта во время военного положения в Украине, а именно с 22 декабря по 18 января 2023;

приобретение его женой офиса в одном из элитных офисных центров в Марбелье (в январе 2023 г.).

"Мы собрали все документы. У нас есть все доказательства, когда выезжал через какое КПП, как автомобили завозились, как имущество. Собственно, я опубликовал документы о вступлении в собственность его мамы. Это самое вступление в собственность произошло, когда он там находился", – объяснил Мосийчук.

Кроме того, экс-нардеп отметил, что, по его мнению, самым главным фактором в этой истории является реакция президента Владимира Зеленского на этот скандал и то, что сам Борисов никаких комментариев на этот счет не дает. По словам Мосийчука, последнее происходит из-за того, что отстраненный одесский военком может начать давать ложные сведения о том, что он якобы проходил за границей лечения, однако противоположное будет доказано мгновенно и все оправдания Борисова будут опровергнуты.

"У нас с коллегами есть полный пакет документов, пакет видео- и фотодоказательств, я передал их НАБУ", — подытожил Мосийчук.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинскому журналисту Юрию Бутусову удалось получить доказательства того, что семья Евгения Борисова действительно владеет стоимостной недвижимостью, расположенной в испанском городе Марбелья. Общая ее стоимость около 3 960 000 евро.