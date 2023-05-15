Главу Верховного суда задержали на крупной взятке: подробности

В НАБУ сообщают о раскрытии масштабной коррупционной схемы

В сети появилась информация о том, что глава Верховного суда Украины (ВС) Всеволод Князев был задержан следователями НАБУ.

Так пресс-служба НАБУ сообщает, о том, что к масштабной коррупции причастно руководство ВС и ее судьи.

"НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде, а именно схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями ВСУ", — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, а все детали следователи обещают сообщить позже.

Тем временем, как сообщил бывший нардеп Украины Борислав Береза в своих соцсетях, к преступлению был причастен непосредственно Князев, которого задержали во время получения крупной взятки.

По его словам, глава ВС получил неправомерную выгоду в размере трех миллионов долларов, что примерно равно 110 миллионам гривен.

Отчасти эту информацию подтвердил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, который впрочем назвал несколько другую цифру.

Для справки: Князев окончил Николаевский гуманитарный институт Украинского государственного морского технического университета. В 2001 году получил право заниматься адвокатской деятельностью, действие которого было остановлено в 2013 году.

С 2013 года начал работу судьей, а в 2015 году стал председателем Николаевского окружного административного суда.

С 2017 года – судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда.

На должность главы ВС он был назначен 22 октября 2021 года.