Скандал із головою Верховного суду: у САП розповіли, скільки йому світить

Голові ВС ще не було повідомлено про підозру

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) підтвердили затримання голови Верховного Суду Всеволода Князєва. Він є фігурантом справи щодо масштабної корупції в органі.

Про це сьогодні, 16 травня, під час брифінгу повідомив прокурор САП Олександр Омельченко.

""На цей час затримано голову Верховного суду і вживаються заходи щодо перевірки інших осіб, їх причетності до кримінального правопорушення. На цей час ще не вручили (підозру, — ред.), оскільки КПК дає нам 24 години для вручення повідомлення про підозру, воно готується і буде вручено", — сказав він.

Під час брифінгу було оприлюднено записи переговорів, які, як зазначають правоохоронці, свідчать про факти корупції у ВС. На одному із цих записів також фігурує Князєв.

За словами прокурора, було затримано Князєва та ще одну людину, ім'я якої не було названо. Про підозру їм ще не було повідомлено. Розслідування продовжується.

За цим фактом було відкрито провадження за ч. 4 ст. 368 та ч. 4. ст. 369 ККУ (отримання неправомірної вигоди та пропозиція та обіцянка такої вигоди). Санкція статті передбачає покарання у вигляді ув’язнення строком від 8 до 12 років.

Зазначимо, що 15 травня з’явилася інформація про те, що НАБУ затримало на великому хабарі Всеволода Князєва. Слідчі викрили масштабну корупцію у Верховному Суді.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Князєва було затримано на отриманні неправомірної вигоди у розмірі майже трьох мільйонів доларів. ЗМІ з’ясували, за яку справу йому дали хабар у такому розмірі.