Скандал с главой Верховного суда: в САП рассказали, сколько ему светит

Главе ВС еще не было сообщено о подозрении

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) подтвердили задержание председателя Верховного Суда Всеволода Князева. Он является фигурантом дела о масштабной коррупции в органе.

Об этом сегодня, 16 мая, во время брифинга сообщил прокурор САП Александр Омельченко.

"В настоящее время задержан председатель Верховного суда и принимаются меры по проверке других лиц, их причастности к уголовному правонарушению. В настоящее время еще не вручили (подозрение, — ред.), поскольку УПК дает нам 24 часа для вручения сообщения о подозрении, оно готовится и будет вручено", — сказал он.

В ходе брифинга были обнародованы записи переговоров, которые, как отмечают правоохранители, свидетельствуют о фактах коррупции в ВС. На одной из этих записей также фигурирует Князев.

По словам прокурора, был задержан Князев и еще один человек, имя которого не было названо. О подозрении им еще не было сообщено. Расследование продолжается.

По данному факту было открыто производство по ч. 4 ст. 368 и ч. 4. ст. 369 УКУ (получение неправомерной выгоды и предложение и обещание такой выгоды). Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 8 до 12 лет.

Отметим, что 15 мая появилась информация о том, что НАБУ задержало на крупной взятке Всеволода Князева. Следователи разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Князев был задержан на получении неправомерной выгоды в размере почти трех миллионов долларов. СМИ выяснили, за какое дело ему дали взятку в таком размере.