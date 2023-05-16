СМИ узнали, за какое именно дело председателю Верховного Суда дали взятку в 3 миллиона долларов

В деле о задержании главы Верховного суда засветился беглый олигарх

В понедельник, 15 мая, стало известно о задержании главы Верховного суда Всеволода Князева на получении неправомерной выгоды в размере почти трех миллионов долларов. При этом, по некоторой информации эти деньги ему пытались передать представители беглого олигарха Константина Жеваго.

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. Такую же информацию сообщил в своем telegram-канале советник главы МВД Антон Геращенко.

Он отметил, что речь идет о деле относительно покупки-продажи 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината Ferrexpo и передаче их четырем компаниям.

По его словам, 19 апреля ВС отменил постановление Северного апелляционного хозяйственного суда о признании недействительным договора о покупке от 2002 года. Тогда компания Ferrexpo, связанная с Жеваго, смогла выкупить акции у четырех офшорных компаний и стать единственным инвестором Полтавского ГОК.

Стоит отметить, что после задержания главы Верховного суда следователи НАБУ также наведались с обысками еще к 18 судьям.

В свою очередь пресс-служба Верховного суда сообщила, что проведет внеочередное заседание 16 мая.

Как сообщалось ранее, сам Жеваго был задержан на горнолыжном французском курорте Куршевель 27 декабря 2022 года. Бизнесмена подозревают в организации присвоения имущества банка "Финансы и Кредит". В Украине ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Впрочем, Франция пока не торопится выполнять запрос на экстрадицию олигарха.