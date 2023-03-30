Суд во Франции отказался выдать Украине беглого олигарха

Суд во французском городе Шамбери отклонил запрос Украины об экстрадиции бизнесмена Константина Жеваго. Данное решение было принято 30 марта после рассмотрения материалов дела.

Об этом в пресс-службе Константина Жеваго сообщили изданию "Украинская правда".

Жеваго считает, что решение французского суда "подтверждает, что дело против него является политическим и не имеет юридической основы".

Отметим, что Константин Жеваго был задержан на горнолыжном французском курорте Куршевель 27 декабря 2022 года. Бизнесмена подозревают в организации присвоения имущества банка "Финансы и Кредит". Спустя некоторое время стало известно, что французский суд может одобрить экстрадицию экс-нардепа в Украину. 5 января он был взят под стражу с правом внесения залога в размере 1 млн евро, который впоследствии бизнесмен уплатил.

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