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Суд во Франции отказался выдать Украине беглого олигарха

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Суд во Франции отказался выдать Украине беглого олигарха Новость обновлена 30 марта 2023, 16:33

Суд во французском городе Шамбери отклонил запрос Украины об экстрадиции бизнесмена Константина Жеваго. Данное решение было принято 30 марта после рассмотрения материалов дела.

Об этом в пресс-службе Константина Жеваго сообщили изданию "Украинская правда".

Жеваго считает, что решение французского суда "подтверждает, что дело против него является политическим и не имеет юридической основы".

Отметим, что Константин Жеваго был задержан на горнолыжном французском курорте Куршевель 27 декабря 2022 года. Бизнесмена подозревают в организации присвоения имущества банка "Финансы и Кредит". Спустя некоторое время стало известно, что французский суд может одобрить экстрадицию экс-нардепа в Украину. 5 января он был взят под стражу с правом внесения залога в размере 1 млн евро, который впоследствии бизнесмен уплатил.

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