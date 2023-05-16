ЗМІ дізнались, за яку саме справу голові Верховного Суду дали хабар в 3 мільйони доларів

У справі про затримання голови Верховного суду засвітився олігарх-утікач.

У понеділок, 15 травня, стало відомо про затримання голови Верховного суду Всеволода Князєва на здобуття неправомірної вигоди у розмірі майже трьох мільйонів доларів. При цьому, за деякою інформацією, ці гроші йому намагалися передати представники олігарха Костянтина Жеваго.

Про це повідомляє "Країна" з посиланням на свої джерела у правоохоронних органах. Таку ж інформацію повідомив у своєму telegram-каналі радник голови МВС Антон Геращенко.

Він зазначив, що йдеться про справу щодо купівлі-продажу 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату Ferrexpo та передачу їх чотирьом компаніям.

За його словами, 19 квітня ВС скасував ухвалу Північного апеляційного господарського суду про визнання недійсним договору про купівлю від 2002 року. Тоді компанія Ferrexpo, пов’язана з Жеваго, змогла викупити акції у чотирьох офшорних компаній та стати єдиним інвестором Полтавського ГЗК.

Варто зазначити, що після затримання голови Верховного суду слідчі НАБУ також навідалися з обшуками ще до 18 суддів.

У свою чергу, прес-служба Верховного суду повідомила, що проведе позачергове засідання 16 травня.

Як повідомлялося раніше, сам Жеваго був затриманий на гірськолижному французькому курорті Куршевель 27 грудня 2022 року. Бізнесмена підозрюють в організації присвоєння майна банку "Фінанси та Кредит". В Україні йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Втім, Франція поки що не поспішає виконувати запит на екстрадицію олігарха.