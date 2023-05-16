"Черный день": судьи Верховного суда сделали заявление по задержанному Князеву

Верховный суд берет на себя полную ответственность за происходящие в связи с возможными коррупционными действиями отдельных работников

Судьи Верховного Суда инициировали выражение недоверия главе Верховного суда Украины, который был задержан по подозрению в получении крупной взятки.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на соответствующее решение пленума ВС от 16 мая.

Секретарь заседания назвал это "черным днем в истории суда". В заявлении суда говорится, что Верховный суд берет на себя полную ответственность за происходящие в связи с возможными коррупционными действиями отдельных работников.

"Представление о выражении недоверия председателю Верховного Суда. В связи с обнародованием НАБУ и САП в СМИ сообщения о вероятном совершении председателем ВС коррупционных деяний, причинении вреда авторитету Верховного Суда и снижением доверия граждан к Верховному Суду, мы инициативная группа судей ВС на основании статьи 41 Закона "О судоустройстве и статусе судей" вносим это представление о выражении недоверия председателю Верховного Суда", – зачитал председательствующий пленумом Дмитрий Луспеник.

Для справки: согласно Закону Украины "О судоустройстве и статусе судей", председателя Верховного Суда и его заместителя избирает на должность и освобождает от нее Пленум ВС. Досрочное прекращение полномочий председателя ВС происходит в результате выражения ему недоверия. Вопрос о внесении недоверия рассматривается по представлению не менее одной трети от состава Пленума Верховного суда, в данном случае – это 56 судей.

Решение о выражении недоверия принимается тайным голосованием. Оно считается принятым, если его поддержит большинство судей Пленума ВС. При этом, высказывание недоверия председателю Верховного Суда не лишает его полномочий судьи ВС.

Напомним, что в ночь на 16 мая НАБУ разоблачило главу Верховного Суда Всеволода Князева на получении взятки в размере около 3 миллионов долларов. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) подтвердили задержание председателя ВС. И рассказали, что он является фигурантом дела о масштабной коррупции в органе. По словам прокурора, был задержан Князев и еще один человек, имя которого не было названо. О подозрении им еще не было сообщено. Расследование продолжается.

Ранее "Телеграф" за какое дело Князеву дали взятку.