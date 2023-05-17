Сам показал, где лежат деньги: экс-глава Верховного суда возмущен, что его поместят под стражу

Несмотря на жалобы Князева, САП обратилась в Высший совет правосудия, чтобы взять его под стражу

Глава Верховного суда Украины Всеволод Князев, которого подозревают в получении взятки в размере 2,7 млн долларов, выступил против своего задержания. Он заявил, что сотрудничал со следствием и способствовал проведению обыска, а поэтому его задержание "неправомерное".

Об этом Князев заявил во время судебного заседания в среду, 17 мая, передает "Общественное". Глава ВСУ отметил, что у следствия не было поводов для его задержания, ведь он всячески содействовал правоохранителям.

Всеволод Князев заявил, что он не препятствовал проведению следственных действий, находился по месту жительства и всячески способствовал правоохранителям. Также он сам показал, где лежит взятка, чтобы силовики не "искали по ящикам", а еще попросил не коверкать факты касательно других средств.

"Человек может быть задержан, если он препятствует проведению следствия, пытается уничтожить вещественные доказательства. По данному делу задержание не произошло после того, как сторона обвинения заявила о преступлении, для того чтобы я не препятствовал проводить следственные действия… Я просил бы не коверкать. Если то мама сказала, что это деньги за квартиру, то мама точно не знает где и какие деньги я храню. Поэтому прошу учесть", — сказал Всеволод Князев.

Прокурор по делу Александр Омельченко обратился к суду с просьбой отказать в принятии жалобы по содержанию под стражей главы Высшего суда. И после совещания ВАКС не удовлетворил жалобу по поводу задержания и содержания под стражей Всеволода Князева.

Кроме того, руководитель САП 17 мая обратился в Высший совет правосудия с просьбой предоставить разрешение на содержание под стражей бывшего главы ВСУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Верховном суде отреагировали на задержание Князева. Судьи назвали этот день "черным днем в истории суда" и нициировали выражение недоверия главе ВСУ.