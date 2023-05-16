Взятка в 3 млн долларов главе Верховного суда: при чем тут депутат Госдумы и два украинских миллиардера

Глава ВС Украины стал участником борьбы за дорогие активы

Задержание сотрудниками НАБУ и САП на взятке в 3 млн долларов главы Верховного суда Украины Всеволода Князева вызвало серьезный резонанс. Муссируется версия, что история может быть связана с недавним решением Верховного суда по вопросу собственности на Полтавский горно-обогатительный комбинат.

19 апреля Верховный суд отклонил иск четырех офшорок к компании Ferrexpo AG, которую связывают с беглым бизнесменом Константином Жеваго, и которой на 100% принадлежит Полтавский ГОК. Причем само судебное противостояние длится уже порядка 18 лет, а началось все 21 год назад.

Но кроме самого Жеваго, в истории фигурируют также другой украинский миллиардер – Игорь Коломойский, и имеющий бизнес в рф вице-спикер Госдумы Александр Бабаков.

Все началось с 27 миллионов долларов

История, по версии СМИ, приведшая к задержанию главы Верховного суда, началась еще в 2002 году с рядовой казалось бы сделки – четыре компании, зарегистрированные в офшорных зонах, продали другим фирмам 26 млн 490 тысяч 518 акций (40,19%) Полтавского ГОКа. Общая же сумма сделки тогда составила 27 млн долларов США.

Казалось бы, стороны остались довольны друг другом, но уже в 2005-м году продавцы неожиданно подали иск об отмене сделки, аргументируя это тем, что при ее заключении были допущены нарушения законодательства. На тот момент владельцем пакета акций в 40,19% числилась компания Ferrexpo AG Жеваго.

Хотя уже Хозяйственный суд Полтавской области в 2009 году отклонил претензии продавцов, тот раунд судебного противостояния завершился их поражением лишь в 2015-м году.

Новую попытку продавцы предприняли в 2020-м, снова требуя отменить сделку и вернуть им акции, и в этот раз внимание Фемиды к ним оказалось куда больше.

Хотя 27 мая 2021 года Хозяйственный суд Киева полностью отклонил иски всех четырех компаний-продавцов, Северный апелляционный хозяйственный суд 12 сентября требование продавцов удовлетворил частично.

Так, суд постановил вернуть продавцам 40,19% акций предприятия, тем самым оставив у Ferrexpo AG 59,81% акций Полтавского ГОКа.

Но данное решение не устроило уже Ferrexpo AG и вопрос перенесся в Верховный суд Украины, который 19 апреля поставил точку, отменив решение Северного апелляционного суда и вернув все акции Ferrexpo.

Судью посадят за сопротивление российскому вице-премьеру и Игорю Коломойскому?

Но вскоре выяснилось, что в схватку за Полтавский ГОК вступили сразу несколько весьма влиятельных сил, одна из которых – российский бизнесмен и вице-премьер Госдумы Александр Бабаков.

Как пишет экс-нардеп Николай Княжицкий на своей странице в Facebook, ГОК пыталась захватить путем рейдерства так называемая "Лужниковская группа", представленная крупным бизнесом и криминалитетом. В Украине группа присутствует как раз с начала 2000-х годов и успела отметиться здесь не только бизнесом, но и кровавыми "разборками" в стиле 1990-х. Тем не менее, группе до сих пор принадлежат ряд украинских облэнерго, что, правда, сами они постоянно отрицают.

Александр Бабаков

Как подчеркивает Княжицкий, отражая бизнес-атаку оккупантов, Князев "поступил как патриот и профессиональный юрист", ведь иск был незаконным, да и сроки исковой давности прошли.

"Какие выводы из написанного? Брать взятку за очевидно законное открытое решение абсурдно. Если Князев не брал взятку, то это либо результат влияния российских олигархов на НАБУ, либо давление на НАБУ из кабинетов власти для уничтожения независимости Верховного суда", — резюмирует Николай Княжицкий.

Влияние "лужниковских" в Украине оказалось подорвано из-за конфликта с днепропетровской группой "Приват" Игоря Коломойского в 2006-м году, когда не обошлось без стрельбы. По иронии судьбы, согласно другой версии, озвученной журналистом-расследователем Владимиром Бойко, за иском офшорных компаний к Ferrexpo AG стоит именно Игорь Коломойский.

Игорь Коломойский

Журналисты вышли на "след" днепровского бизнесмена в 2022 году, когда выяснили, что директором всех четырех офшорных компаний-продавцов (Trimcroft Services Limited, Emsworth Assets Limited, Gilson Investments Limited и Calefort Developments Limited) является София Исидору-Сиачинян, руководившая предприятиями Коломойского.

Писал о связи Коломойского с этими фирмами бывший заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин.

Сейчас, по данным аналитической системы YouControl, фирмой Trimcroft Services Limited, чей иск являлся основным, с февраля 2022 года руководит некий Виталий Гладченко, но с сентября 2016 года ее директором действительно была София Исидору-Сиачинян.

Судебная ОПГ – версия НАБУ

Во вторник, 16 мая, представители НАБУ и САП провели брифинг, на котором подтвердили, что задержание связано с решением Верховного суда в пользу группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго.

Брифинг НАБУ

Но в целом речь идет о существовании некоей преступной организации среди судей Верховного суда Украины, из которых двое, в том числе сам Князев, уже задержаны, а в расследовании был использован секретный агент НАБУ под прикрытием.

Также в деле фигурирует анонимная адвокатская контора, которая выступала посредником в данной сделке и именно она получала и распределяла деньги. Впрочем, тот же Владимир Бойко пишет, что деньги якобы передавались через адвокатское объединение "Ильяшев и партнеры" — международную компанию, имеющую отделения в Украине и эстонском Таллине.

Вместе с тем на сайте самой компании нет никаких сведений или комментариев, касающихся дела Всеволода Князева.

Передача денег по версии НАБУ и САП

Также Верховный суд Украины на своем внеочередном пленуме 138 голосами "за" из 142 присутствующих выразил недоверие Всеволоду Князеву.

Сам Константин Жеваго, в чьих интересах якобы действовали судьи Верховного суда и Всеволод Князев, давно проживает за пределами Украины и даже задерживался французской полицией в конце 2022 года, правда, экстрадиция так и не состоялась.

В целом происходящее вокруг все больше напоминает некую "охоту" за бывшими ранее неприкасаемыми крупными бизнесменами. Например, во вторник, 16 мая, СБУ сообщила о подозрении подсанкционному олигарху Павлу Фуксу. Его подозревают в масштабных финансовых махинациях со стратегическими предприятиями нашей страны и систематическом уклонении от налогов.