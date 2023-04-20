Больше коррупции не будет? Пророссийские бизнесмены Павел Фукс и Михаил Бакуненко лишились активов, но прячутся от правосудия

Партнер подсанкционного Павла Фукса наслаждается жизнью в Европе

После обысков у экс-нардепа 8-го созыва от фракции "Народный фронт" Игоря Котвицкого и подсанкционного олигарха Павла Фукса, связанных с хищением газа, суд принял решение передать компанию "Укрнефтебурения" в управления АРМА.

Тем самым ее собственники — Павел Фукс и ее руководитель Михаил Бакуненко, лишились одного из самых ценных для себя активов, благодаря которому смогли похитить сотни миллионов гривен на махинациях с Сахалинским газовым месторождением.

Фукс и Бакуненко — сотни миллионов на газе

Уроженец Харькова, бизнесмен Павел Фукс привык работать на "два дома", занимаясь бизнесом в Украине и россии, но основные его интересы до 2015 года были сосредоточены в стране-оккупанте. Лишь в 2015-м году он энергично начал вхождение на газовый рынок Украины, скупая газодобывающие фирмы, которые ранее принадлежали экс-главе Государственной службы геологии и недр и экс-министру энергетики Эдуарду Ставицкому и нардепу Юрию Бойко.

Через свои кипрские офшоры Фукс смог купить ряд фирм, имевших лицензии на добычу газа в Украине. "Жемчужиной" в этом списке была компания "Голден Деррик" Эдуарда Ставицкого, который щедро используя свое положение получил десятки лицензий на газовые месторождения. Среди них крупнейшим было Сахалинское в Харьковской области, где только подтвержденные запасы составляют около 15 млрд кубометров.

Правда в обмен на лицензии Ставицкий все же передал 33% "Голден Деррик" государственной компании "Надра Украина", но эту "проблему" Фукс успешно решил.

Сперва по данным сервиса OpenDataBot в 2017-м году "Голден Деррик" сменила название на "Ист Юроуп Петролеум", а в 2019-м году государственная компания "Надра Украины" почему-то вышла из "Голден Деррик" и фактически передала все месторождения олигарха.

Теперь бывшая доля государства в 33% принадлежит по данным аналитической системы YuuControl ООО "Авант трейд лимитед", 99% которой принадлежат Виталию Лупето – директору "Ист Юроуп Петролеум".

И тут-то и возникает ПАО "Укрнефтебурение", которая принимала участие в совместном проекте и разрабатывала Сахалинское газовое месторождение вместе с "Ист Юроуп Петролеум". Официально, ПАО принадлежит нескольким фирмам из Кипра, Нидерландов и Великобритании, а ее директором и является Михаил Бакуненко. Но за ним и иностранными фирмами по данным СМИ стоят Павел Фукс и его партнеры Игорь Коломойский и Виталий Хомутынник.

Но Бакуненко не наемный менеджер, он близок к настоящим владельцам "Укрнефтебурения" и летает с ними часто одним самолетом, принадлежащим Виталию Хомутыннику.

Любопытно, что формальный владелец Сахалинского месторождения "Ист Юроуп Петролеум" с 2020 года отчитывается о постоянных убытках, которые даже выросли с 24,5 млн грн до почти 27 млн. Как это возможно на крупнейшем месторождении газа в Украине? Ответ вероятно в том, что его разработкой занимается "Укрнефтебурение", оно же и "снимает сливки", будь же в компании государственная доля, вряд ли бы оно позволило оставить себя без прибыли.

Черные регистраторы для Фукса и Бакуненко

Но не только газовый бизнес роднит подсанкционного Павла Фукса и Михаила Бакуненко, очень успешным для них до лета 2021-го года был бизнес на банкротах. Принадлежащая им компания "Веста" выкупила активы банкротов на сотни миллионов гривен. Затем "Веста" обращалась к черным регистраторам, которые без необходимых процедур и мгновенно переоформляли активы банкротов на Фукса. Так компания получила предприятия, недвижимость.

По данным СМИ, "Веста" скупала проблемную задолженность банков на Prozorro.Продажи исчисляемую сотнями миллионов гривен. Затем эти долги передавались "своим" нотариусам, очень быстро оформлявшим исполнительные надписи на подобных долгах.

Среди них были настоящие рекордсмены, как например нотариус Олег Горай в течение 2020-го сделал 110 тыс. исполнительных надписей, не так много но тоже достаточно для лишения нотариальных свидетельств сделали нотариусы Алина Гамзатова из Броваров и Наталья Хара из Киева. Правда услугами таких регистраторов пользовались по данным Минюста очень многие.

Война – не беда, можно спрятаться и спокойно тратить деньги

Менее недели назад журналисты "Украинской Правды" в своем расследовании "Батальон Куршевель" заметили в самом дорогом горнолыжном курорте и менеджера "Укрнефтебурения" Михаила Бакуненко. Правда в марте он покинул гостеприимные Альпы, поскольку действия бизнесмена и компании "Укрнефтебурение" сейчас исследуются на предмет подрывной деятельности в Украине и нанесения ущерба государству.

Расследование Украинской правды

Сладкой жизни Михаила Бакуненко заграницей ничто не мешает, ведь помимо больших денег, полученных очень интересующими правоохранителей способов, он может спокойно ими пользоваться, ведь он не состоит под санкциями в Украине или мире.

А между тем, в биографии Бакуненко есть и факт его работы в российском инвестиционном банке "Ренессанс капитал", то есть как и Фукс, он имеет тесные связи с Москвой. А теперь заработанные в Украине деньги тратит в одном из самых дорогих курортов в ЕС.

Также в Украине продолжают всплывать одиозные фигуры времен Виктора Януковича, как например экс-министр культуры Михаил Кулиняк.