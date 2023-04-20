Більше корупції не буде? Проросійські бізнесмени Фукс та Бакуненко втратили активи, але ховаються від правосуддя

Партнер підсанкціонного Павла Фукса насолоджується життям у Європі

Після обшуків у екс-нардепа 8-го скликання від фракції "Народний фронт" Ігоря Котвицького та підсанкційного олігарха Павла Фукса, пов’язаних із розкраданням газу, суд ухвалив рішення передати компанію "Укрнафтобуріння" до управління АРМА.

Тим самим її власник — Павло Фукс, та її керівник — Михайло Бакуненко, втратили один із найцінніших для себе активів, завдяки якому змогли викрасти сотні мільйонів гривень на махінаціях із Сахалінським газовим родовищем.

Фукс і Бакуненко – сотні мільйонів на газі

Уродженець Харкова, бізнесмен Павло Фукс звик працювати на "два будинки", займаючись бізнесом в Україні та росії, але основні його інтереси до 2015 року були зосереджені в країні-окупанті. Лише у 2015-му році він енергійно розпочав входження на газовий ринок України, скуповуючи газовидобувні фірми, які раніше належали екс-главі Державної служби геології та надр та екс-міністру енергетики Едуарду Ставицькому та нардепу Юрію Бойку.

Через свої кіпрські офшори Фукс зміг купити низку фірм, які мали ліцензії на видобуток газу в Україні. "Перлиною" у цьому списку була компанія "Голден Деррік" Едуарда Ставицького, який, щедро використовуючи своє становище, отримав десятки ліцензій на газові родовища. Серед них найбільшим було Сахалінське у Харківській області, де лише підтверджені запаси становлять близько 15 млрд. кубометрів.

Щоправда в обмін на ліцензії Ставицький все ж таки передав 33% "Голден Деррік" державній компанії "Надра Україна", але цю "проблему" Фукс успішно вирішив.

Спочатку за даними сервісу OpenDataBot у 2017-му році "Голден Деррік" змінила назву на "Іст Юроуп Петролеум", а у 2019-му році державна компанія "Надра України" чомусь вийшла з "Голден Деррік" і фактично передала всі родовища олігарху.

Тепер колишня частка держави у 33% належить за даними аналітичної системи YuuControl ТОВ "Авант трейд лімітед", 99% якої належать Віталію Лупету — директору "Іст Юроуп Петролеум".

І тут і виникає ПАТ "Укрнафтобуріння", яка брала участь у спільному проекті та розробляла Сахалінське газове родовище разом із "Іст Юроуп Петролеум". Офіційно, ПАТ належить кільком фірмам із Кіпру, Нідерландів та Великобританії, а її директором і є Михайло Бакуненко. Але за ним та іноземними фірмами, за даними ЗМІ, стоять Павло Фукс та його партнери Ігор Коломойський та Віталій Хомутинник.

Але Бакуненко не найманий менеджер, він близький до справжніх власників "Укрнафтобуріння" та літає з ними часто одним літаком, який належить Віталію Хомутиннику.

Цікаво, що формальний власник Сахалінського родовища "Іст Юроуп Петролеум" з 2020 року звітує про постійні збитки, які навіть зросли з 24,5 млн. грн. до майже 27 млн. Як це можливо на найбільшому родовищі газу в Україні? Відповідь ймовірно в тому, що його розробкою займається "Укрнафтобуріння", воно ж і "знімає вершки". І якби в компанії була державна частка, навряд чи вона дозволила б залишити себе без прибутку.

Чорні реєстратори для Фукса та Бакуненка

Але не лише газовий бізнес споріднює підсанкціонного Павла Фукса та Михайла Бакуненка, дуже успішним для них до літа 2021 року був бізнес на банкрутах. Компанія "Веста", що їм належить, викупила активи банкрутів на сотні мільйонів гривень. Потім "Веста" зверталася до чорних реєстраторів, які без необхідних процедур та миттєво переоформляли активи банкрутів на Фукса. Так компанія одержала підприємства, нерухомість.

За даними ЗМІ, "Веста" скуповувала проблемну заборгованість банків на Prozorro. Продажі обчислюється сотнями мільйонів гривень. Потім ці борги передавалися "своїм" нотаріусам, які дуже швидко оформляли виконавчі надписи на подібних боргах.

Серед них були справжні рекордсмени, як , наприклад, нотаріус Олег Горай, який протягом 2020-го зробив 110 тис. виконавчих надписів. Не так багато але теж достатньо для позбавлення нотаріальних свідчень зробили нотаріуси Аліна Гамзатова з Броварів та Наталія Хара з Києва. Щоправда, послугами таких реєстраторів користувалися, за даними Мін’юсту, дуже багато хто.

Війна – не біда, можна сховатися та спокійно витрачати гроші

Менше тижня тому журналісти "Української Правди" у своєму розслідуванні "Батальйон Куршевель" помітили у найдорожчому гірськолижному курорті менеджера "Укрнафтобуріння" Михайла Бакуненка. Щоправда, у березні він залишив гостинні Альпи, оскільки дії бізнесмена та компанії "Укрнафтобуріння" зараз досліджуються на предмет підривної діяльності в Україні та заподіяння шкоди державі.

Розслідування Української правди

Солодкому життю Михайла Бакуненка за кордоном ніщо не заважає, адже, крім великих грошей, отриманих у спосіб, що дуже цікавить правоохоронців, він може спокійно ними користуватися, адже він не перебуває під санкціями в Україні чи світі.

А тим часом у біографії Бакуненка є і факт його роботи в російському інвестиційному банку "Ренесанс капітал", тобто як і Фукс, він має тісні зв’язки з Москвою. А тепер зароблені в Україні гроші витрачає в одному із найдорожчих курортів у ЄС.

Також в Україні продовжують спливати одіозні постаті часів Віктора Януковича, як, наприклад, екс-міністр культури Михайло Кулиняк.