Кабмін звільнив голову БЕБ України Мельника: подробиці та причини

Кабмін 11 квітня здійснив низку кадрових перестановок

У вівторок, 11 квітня, Кабінет Міністрів України звільнив із посади голови директора Бюро економічної безпеки України Вадима Мельника. Хто буде призначений на його місце, поки що невідомо.

Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді України та голова Секретаріату "Слуги народу" у Верховній Раді України Тарас Мельничук. Також Кабмін провів низку інших кадрових перестановок.

Зокрема, було призначено нового голову Луганської ОВА Артема Лісогора замість звільненого в середині березня Сергія Гайдая, якого можуть призначити послом до Казахстану. Сумську ОВА очолив Володимир Артюх, який прийшов на місце Дмитра Живицького. Крім цього, посаду заступника Голови Державної аудиторської служби України втратила Галина Вашек.

Як додав нардеп Ярослав Железняк, Мельник сам подав заяву про звільнення. Але він вказав на низку важливих факторів.

"Пан Мельник майже не керував БЕБ. Він зазвичай фронтив цю історію, але рулив там спочатку Гмирін (який був смотрящім за БЕБ і зараз оголошений в розшук НАБУ), а потім заступники, які йому порадили з Офісу Президента. Ще вранці Мельник не знав, що буде мати бажання звільнитися. Навіть дві години тому БЕБ публікував новину, як він з бізнес-асоціацією зустрівся. Коли призначили йому першого заступника (із СБУ) було очевидно, що скоро Вадима Івановича попросять на вихід. Ось цей момент настав. Тому глобально, це так собі перемога ", — написав нарді.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ВРУ погодила звільнення трьох міністрів. Серед них голова Міносвіти Сергій Шкарлет.