Кабмін підтримав кандидатуру нового голови Київської ОВА: що про нього відомо

Попереднього голову Київської ОВА було звільнено ще 24 січня цього року

У п’ятницю, 7 квітня, Кабмін погодив кандидатуру на посаду голови Київської обласної військової адміністрації. Посаду офіційно займе чинний керівник Бучанської окружної прокуратури Руслан Кравченко.

Про це йдеться в Telegram-каналі Кабінету міністрів України. Раніше президент України видав проект указу про призначення новим головою Київської ОВА Руслана Кравченка.

З 15 березня 2021 року Кравченко обіймає посаду керівника Бучанської окружної прокуратури, а до цього працював у військовій прокуратурі під керівництвом Анатолія Матіоса. Відомо, що у 2012 році Руслан Кравченко закінчив Юридичну академію імені Ярослава Мудрого у Харкові. У серпні 2022 року прокурор отримав орден "За заслуги" ІІІ ступеня. Також відомо, що 2023 року Кравченко намагався очолити НАБУ, проте не пройшов конкурсний відбір.

Прокурор з 2014 по 2015 роки приймав участь в бойових діях на сході країни, а також займався справою колишнього президента України Віктора Януковича щодо державної зради. До 2014 року займав посаду слідчого Севастопольської прокуратури, а після анексії півострова займався розслідуванням злочинних дій армії росії під час захвату Криму.

Нагадаємо, що 24 січня 2023 року Володимир Зеленський звільнив голів кількох ОВА, а саме Київської, Херсонської, Сумської, Запорізької та Дніпропетровської облдержадміністрацій. Попередником Кравченка був Олексій Кулеба.

Руслан Кравченко

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що скандального заступника головного митника України нарешті звільнили. Руслан Черкаський намагався відсидітися на тривалому лікарняному, але це йому не допомогло.