Кабмин поддержал кандидатуру нового главы Киевской ОВА: что о нем известно

Предыдущий глава Киевской ОВА был уволен еще 24 января этого года

В пятницу, 7 апреля, Кабмин согласовал кандидатуру на должность главы Киевской областной военной администрации. Пост официально займет действующий руководитель Бучанской окружной прокуратуры Руслан Кравченко.

Об этом сказано в Telegram-канале Кабинета министров Украины. Ранее президент Украины издал проект указа о том, чтобы назначить новым главой Киевской ОВА Руслана Кравченко.

С 15 марта 2021 года Кравченко занимает пост руководителя Бучанской окружной прокуратуры, а до этого работал в военной прокуратуре под руководством Анатолия Матиоса. Известно, что в 2012 году Руслан Кравченко окончил Юридическую академию имени Ярослава Мудрого в Харькове. В августе 2022 года прокурор получил орден "За заслуги" III степени. Также известно, что в 2023 году Кравченко пытался возглавить НАБУ, однако не прошел конкурсный отбор.

Прокурор с 2014 по 2015 год принимал участие в боевых действиях на востоке страны, а также занимался делом бывшего президента Украины Виктора Януковича относительно государственной измены. До 2014 занимал должность следователя Севастопольской прокуратуры, а после аннексии полуострова занимался расследованием преступных действий армии россии во время захвата Крыма.

Напомним, что 24 января 2023 года Владимир Зеленский уволил глав нескольких ОВА, а именно Киевской, Херсонской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской облгосадминистраций. Предшественником Кравченко был Алексей Кулеба.

Руслан Кравченко

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что скандального зама главного таможенника Украины наконец-то уволили. Руслан Черкасский пытался отсидеться на длительном больничном, но это ему не помогло.