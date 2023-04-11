Кабмин уволил главу БЭБ Украины Мельника: подробности и причины

Кабмин 11 апреля совершил ряд кадровых перестановок

Во вторник, 11 апреля, Кабинет Министров Украины уволил с должности главы директора Бюро экономической безопасности Украины Вадима Мельника. Кто будет назначен на его место, пока неизвестно.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Украины и глава Секретариата "Слуги народа" в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук. Также Кабмин провел ряд други кадровых перестановок.

В частности, был назначен новый глава Луганской ОВА Артем Лисогор вместо уволенного в середине марта Сергея Гайдая, которого могут назначить послом в Казахстан. А Сумскую ОВА возглавил Владимир Артюх, который пришел на место Дмитрия Живицкого. Помимо этого должности заместителя Председателя Государственной аудиторской службы Украины лишилась Галина Вашек.

Как добавил нардеп Ярослав Железняк, Мельник сам подал заявление об увольнении. Но он указал на ряд важных факторов.

"Господин Мельник почти не руководил БЭБ. Он обычно фронтил эту историю, но рулил там сначала Гмырин (который был смотрящим за БЭБ и сейчас объявлен в розыск НАБУ), а затем заместители, которые ему посоветовали из Офиса Президента. Еще утром Мельник не знал, что будет иметь желание уволиться. Даже два часа назад БЭБ публиковал новость, как он с бизнес-ассоциацией встретился. Когда назначили ему первого заместителя (из СБУ) было очевидно, что скоро Вадима Ивановича попросят на выход. Вот этот момент настал. Поэтому глобально, это так себе победа", — написал нарде.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ВРУ согласовала увольнение трех министров. Среди них глава Минобразования Сергей Шкарлет.