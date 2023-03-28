Арахамия обыграл Ермака: раскрыты детали важного назначения в команде Зеленского

Между Ермаком и Арахамией идет перманентный конфликт за влияние на Зеленского.

Недавнее назначение министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина свидетельствует об укреплении позиций в оборонной сфере главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

Об этом пишет политический обозреватель "Телеграфа" Юлия Забелина в своем телеграмм-канале "Кулуары Забелиной".

"Камышин — это совместная креатура Арахамии, вице-премьеров Михаила Федорова и Александра Кубракова. Но завел его на эту должность именно Арахамия. Вопреки планам главы Офиса президента Андрея Ермака, который имел другую кандидатуру. В последний момент Арахамия переиграл все в свою пользу, потому что, скажем так, Камышин больше пообещал президенту", — пишет в своем телеграмм-канале Забелина.

Александр Камышин

По словам журналистки, история с этим назначением является отражением перманентного конфликта между Ермаком и Арахамией за влияние на президента Владимира Зеленского.

"Не секрет, что сейчас людей, которые имели бы системное влияние и доступ к президенту, не так много. Это как раз Ермак, Арахамия, Федоров, и можно упомянуть также Тимура Миндича",- рассказывают несколько источников издания.

Больше читайте в телеграмм-канале Юлии Забелиной — https://t.me/culuary_news

Ранее "Телеграф" также сообщал, что скоро будут кадровые изменения в "Укроборонпроме", который Кабмин недавно превратил в акционерное общество "Украинская оборонная промышленность".