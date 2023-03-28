Арахамія обіграв Єрмака: розкриті деталі важливого призначення в команді Зеленського

Між Єрмаком та Арахамією йде перманентний конфлікт за вплив на Зеленського

Нещодавнє призначення міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна свідчить про зміцнення позицій в оборонній сфері голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

Про це пише політичний оглядач "Телеграфу" Юлія Забєліна в своєму телеграм-каналі "Кулуари Забєліної".

"Камишін — це спільна креатура Арахамії, віцепрем’єрів Михайла Федорова та Олександра Кубракова. Але завів його на цю посаду саме Арахамія. Всупереч планам голови Офісу президента Андрія Єрмака, який мав іншу кандидатуру. В останній момент Арахамія переграв все на свою користь, тому що, скажімо так, Камишін більше пообіцяв президенту", — пише в своєму телеграм-каналі Забєліна.

Олександр Камишін

За словами журналістки, історія з цим призначенням є відображенням перманентного конфлікту між Єрмаком та Арахамією за вплив на президента Володимира Зеленського.

"Не секрет, що наразі людей, які б мали системний вплив і доступ до президента, не так багато. Це якраз Єрмак, Арахамія, Федоров, і можна згадати також Тімура Міндіча",- розповідають декілька джерел видання.

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Раніше "Телеграф" також повідомляв, що скоро будуть кадрові зміни в "Укроборонпромі", який Кабмін нещодавно перетворив на акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість".