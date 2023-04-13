"Молочные реки" для Николая Сольского: как министр агрополитики пытается протащить через ВР сбор с переработчиков и импортеров на рекламу

Склонить переработчиков и импортеров молочной продукции делиться с "репрезентативным фондом" под контролем Минагрополитики 0,5% от реализуемой в Украине продукции министр собирается, выбив для всех молочников снижение НДС с 20% до 10%. Однако "молочники" не согласны на такие условия

Контролировать межотраслевой сбор министра Сольского вдохновил актер Арнольд Шварценеггер. В рекламе, проплаченной молочниками, железный Арни пьет молоко, подавая пример населению. Украинцы потребляют меньше молочных продуктов в Европе, и это угнетает господина Сольского. Он взялся продвигать потребление молочных продуктов в Украине за счет импортеров и переработчиков, минуя производителей.

Чтобы у инициативы были влиятельные сторонники, Сольский расхвалил идею сбора на рекламу "молочки" президенту Владимиру Зеленскому. И вроде бы он вместе с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным даже готов пить молоко в рекламе. А через президента Украины министр уговорил главу финансового и налогового комитета ВР Данилу Гетманцеву "не заметить" в госбюджете дыру в 22,35 млрд грн, которая образуется после снижения НДС для молочников.

Что задумал министр и кто его поддерживает

"Все согласны. 99% производителей и переработчиков поддерживают инициативу", — отрапортовал Николай Сольский на недавнем заседании экономического комитета Верховной Рады. Если парламент поддержит законопроекты нардепа Александра Ковальчука №9161, №9162, №9163, то перерабатывающие предприятия и импортеры молочной продукции под наблюдением налоговиков и таможенников будут платить в специальный "репрезентативный межотраслевой фонд" 0,5% от реализации всей продукции. За это министр выбивает всем легальным молочным предприятиям снижение НДС до 10% вместо 20% из-за изменений в Налоговом кодексе.

Министр агрополитики и продовольствия Николай Сольский радуется новому сбору по переработчикам на рекламу молока

Предполагается, что средства будут попадать в фонд, представлять который будут производители молока и их переработчики. А контролировать, куда будут тратиться средства, будут представители Минагрополитики. Сбор должен использоваться на "продвижение молочных продуктов", то есть на их рекламу, а также на различные исследования, призванные улучшить ситуацию в отрасли.

По мнению министра, инициатива очень полезна. Чиновник считает, что она заставит население больше потреблять молочных продуктов из-за проплаченной фондом пропаганды. Сама продукция станет дешевле и доступнее из-за сниженного НДС. Следовательно, выиграют производители, переработчики и население, которому тяжело дается покупка молочных продуктов после их удорожания во время войны.

По подсчетам министерства, с начала вторжения россии в Украину, молочные продукты подорожали более чем на 21%.

"Сейчас Украина экспортирует молочную продукцию только потому, что она дороже в Евросоюзе. Как только цены на сырье там снизятся, и продукция подешевеет, наши производители не будут иметь преимуществ на экспортных рынках и вынуждены будут реализовать продукцию в Украине", — рассуждает Сольский. По его замыслу, как раз тогда его фонд и поспособствует сбыту и потреблению молочных продуктов в Украине.

На стороне министра Николая Сольского – Всеукраинский Аграрный Совет (ВАС) Андрея Дикуна и его советник Михаил Соколов. ВАС поддержал инициативу со сбором даже вдвое больше – в размере 1% взноса в "репрезентативную межотраслевую организацию". Но перед внесением законопроектов в Верховную Раду их инициатор нардеп Александр Ковальчук снизил размер сбора до 0,5%. Наверное, заинтересованные из команды министра умерили аппетиты, чтобы не пугать представителей отрасли.

По мнению ВАС, законопроекты "улучшат ситуацию на рынке производства украинских молочных продуктов и будут способствовать возобновлению поголовья крупного рогатого скота у отечественных агропроизводителей".

Кто с министром, тот не платит

Директор аналитического агентства "Инфагро" Василий Винтоняк объясняет, почему радуются инициативе в ВАС и даже не прочь увеличить сбор.

"Идею сбора подала Ассоциации производителей молока, которая входит в ВАС, но сбор предлагают почему-то осуществлять исключительно из переработчиков молока и импортеров. Хотя первоначально идея заключалась в том, что новая организация будет состоять частично из производителей молока и частично – из его переработчиков. Обе стороны должны были платить сбор в фонд на уровне 0,5% от всей реализации продукции", — объясняет эксперт.

То есть, благодаря подхалимству к министру, производителей молока вычеркнули из числа плательщиков сбора и отнесли к распорядителям средств спецфонда.

По подсчетам профильных ассоциаций, инициатива Сольского может собрать в год 1,5 млрд грн. Еще около 50 млн грн таможенники "наскребут" от импортеров, которые вряд ли будут в восторге от поборов в негосударственный фонд, контролируемый чиновниками Минагрополитики. Ведь Евросоюз снял все пошлины и квоты на ограничение импорта молочной продукции из Украины в 2022 году. И продлит этот льготный режим для украинских экспортеров еще на год вместе с финансовой поддержкой. Украина же в ответ хочет обложить европейских молочников "дружественным сбором в 0,5% от выручки за продукцию, которую они завозят в Украину.

На молочных фермах счастливы, что не будут походить на сбор для министра Сольского

Переработчики против сбора

Николай Сольский погорячился, докладывая, что 99% молочников согласились платить межотраслевой сбор. Опрошенные "Бизнес Телеграфом" молочники от такой перспективы, мягко говоря, не в восторге. Не все ее открыто критикуют, но все говорят о том, что способны самостоятельно или через профильные ассоциации пропагандировать потребление молока, а значит, не нуждаются в посредниках и кураторах в этом деле. Тем более – не видят эффекта в создании сомнительного негосударственного фонда под наблюдением министра. Производители и переработчики считают, что этот фонд — какая-то дичь, а министр — извратил западный опыт на свой лад.

"И инициатива крайне сырая, непрозрачная и не предусматривает ответственности лиц за собранные в фонд средства. В этом виде она похожа больше на то, что кто-то договорился "развести" переработчиков и импортеров молочной продукции на средства, привлекая к сбору таможенников и налоговиков. Эдакие поборы в законе. Вижу ли я эффект от инициативы и для кого? Не вижу. Возникает вопрос – для кого этот сбор? Для директора фонда? Контроллеров из Минагрополитики? Никакой пользы отрасли то не принесет. Считайте, что деньги, выброшенные на ветер", — Комментирует Александр Слипчук, главный исполнительный директор компании "Укрпродукт Груп".

По его мнению, озвученная в законопроекте цель – продвижение молочной продукции, звучит глупо, потому что нет проблем со спросом на молочные продукты в Украине.

"Если бы производители не могли сбыть молочную продукцию, не существовало бы ее импорта. А он есть, поэтому проблема со спросом на молочные продукты — надуманная. А идея сбора 0,5% со всей реализованной молочной продукции для продвижения молочных продуктов — вздор. Производители молока и переработчики сбывают и продвигают молочные продукты без лишних посредников. А там, где посредники — чиновники, там поле для злоупотреблений и коррупции", — уверен Слипчук.

Его коллега, Зинаида Карпенко, первый заместитель председателя правления "Укрмолпром" в противовес ВАС считает, что законопроекты о сборе не имеют ничего общего с повышением объемов заготовки и производства молока и не будут способствовать им, хотя именно эта проблема остра для отрасли. Поэтому в нынешнем виде инициативу министра о внедрении обязательного межотраслевого взноса для "продвижения молочной продукции" перерабатывающие предприятия не поддерживают, утверждает Карпенко.

"Наше мнение никто не спросил, когда создавались данные законопроекты. И мы не понимаем, как этот фонд будет продвигать молочную продукцию, что может для этого сделать репрезентативная межотраслевая организация, ведь в законопроекте ее функции размыты ", — говорит Зинаида Карпенко.

Она считает, что законопроекты вызывают много вопросов и требуют ответов от их авторов. А именно: какой будет эффективность от этого взноса в фонд для его плательщиков, то есть молокоперерабатывающих предприятий? Зафиксируется ли сбор как налог в Налоговом Кодексе? И почему его должны платить только переработчики и импортеры, а производителей обошли? Если сбор будет производиться через Налоговый Кодекс, то и поддержка продвижения молочных продуктов должна осуществляться через госбюджет, а не через негосударственную межотраслевую организацию.

" Тогда будет контроль государства над процессом ", — считает Зинаида Карпенко.

"Мы поддерживаем то, что надо снижать НДС до 10% для производителей и переработчиков. И подавали эту инициативу раньше. Во многих странах на продукты питания, тем более на молочные продукты, налоги ниже, чем в Украине ", — констатирует представитель переработчиков.

Василий Винтоняк тоже уверен, что переработчики способны сами справиться в вопросах продвижения молочной продукции.

"Переработчики сами могут создать себе фонд и распоряжаться теми средствами по своему усмотрению, не привлекая государственных регуляторов. Для этого есть профессиональные объединения. Они призваны размышлять над тем, куда направлять общие средства. И если бы это был прозрачный механизм со стороны инициаторов законопроекта, инициатива о создании такого отраслевого фонда выглядела бы неплохо. Но не в этом случае", — считает эксперт.

Сбор Сольского оплатит потребитель

Реформировать молочную отрасль во время войны неуместно и опасно, считают в "Укрмолпроме", ведь новые взносы будут включены в цены на продукты. Проще говоря — сбор 0,5% от всей молочной продукции переработчики и импортеры переведут на конечного потребителя. Удешевит ли сниженный НДС конечную продукцию – еще вопрос, потому что в июле этого года нардеп Даниил Гетманцев анонсировал возврат НДС на горюче-смазочные материалы до 20%. Поэтому нужно пересчитывать себестоимость молочной продукции под это повышение, говорят молочники.

В период войны потребителям очень тяжело воспринимать постоянное удорожание продуктов питания. И хотя законопроекты Минагрополитики и считаются евроинтеграционными, но в "Укрмолпроме" надеются, что инициатива министра о сборе пока останется на уровне идеи и не будет приниматься Верховной Радой.

Как похожие сборы работают в западных странах

Почему Николай Сольский из всех проблем отрасли выделил только продвижение молочной продукции, молочники до сих пор не понимают. Они указывают совсем в другую сторону, куда следовало бы обратить внимание профильного министерства – ежегодно растущий дефицит качественного молочного сырья. По мнению производителей и переработчиков молока, эта отрасль Украины нуждается в комплексном подходе к решению болезненной проблемы. От министра ожидают государственной поддержки модернизации производства и мотивирующих стимулов для увеличения заготовки молока.

Решить эти задачи поможет государственная программа поддержки отрасли. Пусть она будет пропагандировать и употребление молочных продуктов. Но, как показывает опыт западных стран, подобная инициатива жизнеспособна только в комплексе с государственной субсидией для производителей молока. А в данном случае о государственных субсидиях речь не идет. Лишь частично скопирован механизм поддержки, действующий в Евросоюзе и США. Там в межотраслевые сборы регуляторы не вмешиваются. Государство ограничивается прямой финансовой помощью производителям.

Минагрополитики предлагает искривленный вариант, который вызывает сопротивление тех, кого заставляют платить сбор неизвестно кому, и который будет тратиться неизвестно как. Поэтому молочные предприятия не сдаются и готовы к обсуждению с авторами законопроектов. И эта дискуссия будет острой, уверяют они.