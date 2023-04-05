Похоже на саботаж: налоги по-новому от Гетманцева и Шурмы окончательно запутали бизнес

Эксперты рассказали "Телеграфу", чем чревато повышение налогов и какая система налогообложения нужна Украине

Заместитель главы ОП Ростислав Шурма и глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев почти одновременно представили свои версии глобальных налоговых изменений. Но проблема в том, что направление этих изменений — диаметрально противоположное.

Но все по порядку.

Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма презентовал на конференции Ukrainian Tax Reform And Anti-corruption Summit налоговую реформу 10-10-10 с аргументом, против которого трудно возразить: "Снижение налогового давления на украинский бизнес, героически сохраняющий рабочие места во время войны, есть эффективной стратегией для сохранения украинской экономики во время войны и в ближайшие годы восстановления страны". Ростислав Шурма предлагает единую ставку 10% для налога на прибыль предприятий, налога на доход физических лиц, а также для НДС.

В то же время глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире телемарафона "Єдині новини" объявил, что в Украине с июля 2023 года вернут налоги, которые были до полномасштабной войны. Главный его аргумент также якобы не менее убедителен: "В среднем в месяц государство собирает около 80 млрд грн, а на войну тратится почти 130 млрд грн. Международные партнеры не дают денег на безопасность и оборону, поэтому их необходимо собирать внутри страны".

Комитет Даниила Гетманцева уже одобрил в первом чтении законопроект, предусматривающий с 1 июля отмену единого налога в 2% (но сохранение всей упрощенной системы), восстановление налоговых проверок, а также обязательное использование РРО малым и средним бизнесом.

Чего хочет МВФ?

Еще один важный аргумент Даниила Гетманцева — ссылка на МВФ, которая не будет оказывать финансовую помощь Украине в случае снижения налогов. Впрочем, у Ростислава Шурмы на этот счет другое мнение. Он сообщил "Бизнес Телеграфу", что договориться с МВФ вполне реально.

"Безусловно, у МВФ есть стандартная позиция относительно фискальной политики, но в последнем меморандуме у нас есть договоренности, что мы совместно с МВФ разрабатываем, создаем и вводим налоговую систему, — отмечает заместитель главы Офиса президента. — Это комплекс, это не только о налогах".

По словам Ростислава Шурмы, в настоящее время идентифицированы четыре направления законопроектной работы: налоговая реформа, упрощение получения разрешительной документации, перезагрузка правоохранительной и судебной системы, а также доступ к финансированию.

С ними согласен и экс-член Совета НБУ Виталий Шапран.

"Напомню, что МВФ требует сбалансирования бюджета, а не повышения налогов", — говорит Шапран.

Эксперт считает, что комитет Гетманцева инициативой по повышению налогов нарушает ранее данное обещание.

"При снижении налогового давления в начале войны было объявлено, что снижение произошло на время войны, война еще не завершилась, но эти господа побежали менять правила игры", — подчеркивает банкир.

Кроме этической составляющей, здесь есть еще и экономическая и касающаяся безопасности, отмечает Шапран. По его словам, в начале агрессии россияне нанесли удары по украинским базам с горючим, в том числе и с дизелем для ВСУ. Причем били они по базам, которые имели наполненные хранилища. Позже выяснилось, что для проведения налогообложения каждая база имела в хранилищах индикаторы наполнения резервуаров для хранения. Проще говоря, каждая база фиксировала показатели, сколько топлива хранит, чтобы платить налоги. Возможно, эти данные стали каким-то образом доступны врагу, и базы превратились в первоочередные цели для ракетных ударов.

Учитывая это, возврат сложных механизмов контроля создает риски для безопасности.

Что касается экономической составляющей в проблеме с повышением налогов, то г-н Шапран отметил: когда бизнес не может переложить налоги на клиентов или покупателей, то всегда уходит в тень. То есть просто перестает платить налоги. Таких примеров более чем достаточно – игорный бизнес, положение дел на таможне и т. д. Поэтому, по убеждению эксперта, Украине нужна простая система налогообложения, которая будет легко проверяться и не будет нуждаться в большом количестве бухгалтеров, налоговых консультантов и юристов.

"Налоговые инициативы, которые поддерживает Гетманцев, я считаю глуповатыми. Увеличение налоговой нагрузки на бизнес приведет к росту цен, что будет стимулировать НБУ поддерживать высокий уровень ставок. То есть и налоговики, и банкиры увеличат нагрузку на реальный сектор экономики, который и так страдает от снижения деловой активности во время войны", — говорит Виталий Шапран.

Все в тень!

Впрочем, рост цен на топливо на 20% еще не означает, что все продукты питания или промышленные товары подорожают на 20%. От рынка горючего инфляция передается в другие сегменты, но меньшими темпами. То есть, чем больше в структуре себестоимости товаров или услуг занимает цена на горючее, тем большее влияние на цену этих товаров и услуг будет иметь удорожание бензина и дизеля.

К примеру, цены на услуги такси могут вырасти почти пропорционально горючему, а вот на ювелирные украшения существенного влияния может и не быть.

В целом, по прогнозам опрошенных "Бизнес Телеграфом" экспертов, увеличение налогового бремени для бизнеса прибавит к инфляции еще 7-10%. То есть, если в начале года ожидалась инфляция 18-20%, то после повышения налогов ускорение до 25%, как минимум. В отраслях, где слабая конкуренция, все налоговое бремя, как правило, перебросят на конечного потребителя.

"Мне кажется, что нашу национальную экономику вовлекают в адский круг кризиса и рост теневого сектора, — говорит Виталий Шапран. — Только-только у нас увеличились безналичные расчеты благодаря смещению выплат зарплат в официальный сектор (благодаря выплатам военным), только начал вырисовываться положительный тренд соотношения денежных агрегатов М0/М1, и тут мы снова повышаем налоги и загоняем бизнес в тень, а затем кричим о том, что в бюджет поступило не так много, как рассчитывали, и получаем высокую инфляцию, а потом, конечно, жалуемся на рост цен и высокие кредитные ставки. Зная проблему изнутри, могу сказать, что здесь речь идет не просто об избыточной независимости монетарных и фискальных властей, речь идет о саботаже, цена которого – слабая экономика в 2023 году и рост теневого сектора".