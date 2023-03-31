МВФ обещает Украине грандиозный кредит, но есть и плохие новости

Эксперты рассказали, о какой сумме идет речь и чего потребуют взамен

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) в пятницу, 31 марта, рассмотрит запрос Украины на открытие нового расширенного финансирования EFF сроком на четыре года. Речь идет сумме 15,6 млрд долларов.

"Телеграф" вместе с экспертами разбирался, является ли это решение историческим, хорошо или плохо, что МВФ специально изменил правила кредитования для данной программы, какие есть позитив и негатив, а также – стоит ли игра свеч, учитывая, что одним из условий предоставления данной помощи является возвращение довоенной системы налогообложения.

Шум по поводу грядущего соглашения с МВФ начался еще с начала года, когда Кабмин анонсировал, что с 1 июля планируется отменить 2% налог, который был введен в качестве альтернативы общей системе налогообложения. Кроме того, власти сообщили, что намерены вернуть документальные проверки для представителей бизнеса, которые работают на территориях, где не идут боевые действия.

Это вызвало праведное возмущение представителей бизнеса, но процесс пошел.

Главный редактор Ukraine Economic Outlook (независимая группа экономического прогнозирования), старший экономист Ukraine Economic Outlook, преподаватель курса макроэкономики "Бизнес-школы МИМ-Киев" Михаил Кухар на своей страничке в Facebook отмечал, что из 15,6 млрд мы получим, по сути, всего четыре. Потому что остальные средства придется отдавать в виде выплат по прежним кредитам МВФ. Он также критиковал то, что Украине, которая истекает кровью, защищая себя и Европу, дали куда меньше средств, чем мы просили. Да еще и выдвинули список требований, среди которых – не снижать налоги, что, по сути, перечеркивает планы либерализации экономики и налоговой реформе в Украине.

Не в восторге от новой программы с МВФ и глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко.

По его словам, ничего исторического в этом соглашении нет.

"Скорее, по традиции пытаются придать ему некое помпезное значение. По большому счету, это пятая программа (если считать с 2014 года). Была у нас уже программа расширенного финансирования, был stand by (SBA – пошаговое выделение финансов, в зависимости от выполнения взятых на себя страной обязательств), чего только не было. Периодически одни программы замещали другими, – напоминает эксперт. – Скорее всего, обещанные 15,6 млрд долларов нам не дадут. Есть у МВФ такая привычка. Обещают одну цифру, а на практике дают нормально лишь первый транш, потом что-то начинает сбоить. Думаю, в итоге мы получим лишь 2-3 миллиарда. И те никак не помогут нашей экономике. Такие транши можно использовать исключительно для увеличения золотовалютных резервов (ЗВР)".

Впрочем, отмечает Александр Охрименко, в нашем Минфине уверяют, что в этот раз можно будет использовать полученные средства для покрытия дефицита госбюджета.

"Но уточняют, что – если разрешит МВФ. А я пока о таком разрешении не слышал. Зато МВФ предлагает нам увеличить доходную часть бюджета за счет увеличения налогов. Об этом открыто говорит председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, известный своими инициативами, направленными на максимальное зарегулирование и обложение налогами представителей бизнес-сферы. Кроме того, нас в этом новом соглашении с МВФ подталкивают поднимать тарифы на жилищно-коммунальные услуги, решить проблему с долгами за них. И это в военное время. Как всегда, давая нам деньги, МВФ дает и определенные рекомендации. Которые придется выполнять", – подчеркивает эксперт.

По его мнению, плюс такого соглашения в том, что такие кредиты носят некий моральный характер. Демонстрируют, что международные финансовые структуры нам доверяют. И это может укрепить гривну. Минус же – что кредиты придется отдавать, рекомендации выполнять, а также, что такие транши – это вовсе не об инвестициях.

Глава Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине, участник территориальной обороны Андрей Кривонос постарался сосредоточиться на позитиве.

"Недавно Национальный банк Украины получил награду как лучший центральный банк в мире. Это признание не только работы банкиров в НБУ, всей финансовой системе, но и государства в целом. На фоне войны финансовая система справилась с вызовами, и решение о выделении новых средств – это почти технический вопрос", – считает эксперт.

По его словам, всё больше институций в мире начинают понимать, что поддержка Украины сегодня – это мирное будущее для всех завтра. Поэтому, поясняет он, всё больше и больше применяют инструментов для поддержки Украины.

"Особенно после того, как руководители тех или иных структур, тех или иных стран посетят деоккупированные территории Украины, – акцентирует Андрей Кривонос. – Так, директор МВФ Кристалина Георгиева, побывав 20 февраля в Киеве и области (в тот же день, что и президент США Джо Байден), "вдохновилась" тем, что творит русня, – и, думаю, перенесла свое настроение на других членов Совета директоров МВФ. Поэтому новая программа Фонда для Украины может быть введена быстрее. И целью ее становится не только получение нами определенных средств, но и демонстрация поддержки Украины со стороны МВФ".