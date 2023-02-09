Укр

Делегация НБУ (дюжина людей) в Польше поселилась в люксовом отеле: сколько стоят номера

Автор
Влад Перязев
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Одна из самых роскошных гостиниц Варшавы Новость обновлена 09 февраля 2023, 18:55
Одна из самых роскошных гостиниц Варшавы. Фото Коллаж "Телеграфа"

На сайте отеля говорится, что он единственный в своем роде

Делегация Нацбанка отправилась в Варшаву на встречу с Международным валютным фондом. Ее возглавил глава НБУ Андрей Пышный, назначенный на эту должность в октябре прошлого года.

Об этом сообщает украинский журналист Сергей Лямец на своей странице в фейсбуке. По его словам, в составе кроме Пышного будет еще 10-12 человек, в том числе 8 человек охраны.

Остается 3-5 человек. Кто еще нужен на переговорах с МВФ? Думаю, господин Барсуков от Совета НБУ будет норм, — пишет Лямец.

Делегация поселилась в люксовой гостинице "Бристоль" в Варшаве. На сайте отеля его называют единственным в своем роде. Именно в отеле и состоится встреча.

Спортзал и холл в отеле "Бристоль"

По разным источникам, цена номера в отеле начинается от 170 до 300 евро на человека, и это простой номер. Представительский уже стоит 268 евро в сутки и до 514 евро, люкс — от 380 до 679 евро, — говорится в публикации.

Бассейны в отеле "Бристоль"

Вопросы, которые задает журналист, подытоживая подсчитанное — следующие:

  • По-вашему, сколько НБУ заплатил за всю делегацию? Вместе с перевозкой (я уверен) рейсовым автобусом
  • Почему нельзя было выбрать для конференции более скромный отель? Особенно во время войны.
  • Сколько стоило бы провести переговоры через Zoom?
  • Сколько дронов можно было приобрести на сэкономленные деньги?
  • Ответы отправляйте в офис президента. Адрес знаете.

Напомним, в конце января нардеп Николай Тищенко попал в скандал, потому что уехал в Таиланд якобы с рабочей поездкой. Как сообщили тогда на официальном сайте посольства Украины в Таиланде, в четырехзвездочном отеле "Novotel" Тищенко собрался обсуждать вопрос "улучшения взаимодействия" с представителями украинской общины в Королевстве. Позже на фоне скандала с Тищенко всплыла информация, что ряд известных украинских политиков отдыхали в Дубае.

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#НБУ #МВФ #Глава НБУ #Новости НБУ #Украинская делегация