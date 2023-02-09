Делегация НБУ (дюжина людей) в Польше поселилась в люксовом отеле: сколько стоят номера

На сайте отеля говорится, что он единственный в своем роде

Делегация Нацбанка отправилась в Варшаву на встречу с Международным валютным фондом. Ее возглавил глава НБУ Андрей Пышный, назначенный на эту должность в октябре прошлого года.

Об этом сообщает украинский журналист Сергей Лямец на своей странице в фейсбуке. По его словам, в составе кроме Пышного будет еще 10-12 человек, в том числе 8 человек охраны.

Остается 3-5 человек. Кто еще нужен на переговорах с МВФ? Думаю, господин Барсуков от Совета НБУ будет норм, — пишет Лямец.

Делегация поселилась в люксовой гостинице "Бристоль" в Варшаве. На сайте отеля его называют единственным в своем роде. Именно в отеле и состоится встреча.

По разным источникам, цена номера в отеле начинается от 170 до 300 евро на человека, и это простой номер. Представительский уже стоит 268 евро в сутки и до 514 евро, люкс — от 380 до 679 евро, — говорится в публикации.

Вопросы, которые задает журналист, подытоживая подсчитанное — следующие:

По-вашему, сколько НБУ заплатил за всю делегацию? Вместе с перевозкой (я уверен) рейсовым автобусом

Почему нельзя было выбрать для конференции более скромный отель? Особенно во время войны.

Сколько стоило бы провести переговоры через Zoom?

Сколько дронов можно было приобрести на сэкономленные деньги?

Ответы отправляйте в офис президента. Адрес знаете.

Напомним, в конце января нардеп Николай Тищенко попал в скандал, потому что уехал в Таиланд якобы с рабочей поездкой. Как сообщили тогда на официальном сайте посольства Украины в Таиланде, в четырехзвездочном отеле "Novotel" Тищенко собрался обсуждать вопрос "улучшения взаимодействия" с представителями украинской общины в Королевстве. Позже на фоне скандала с Тищенко всплыла информация, что ряд известных украинских политиков отдыхали в Дубае.