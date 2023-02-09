Делегація НБУ (дюжина людей) у Польщі оселилася в люксовому готелі: скільки коштують номери

На сайті готелю йдеться, що він єдиний у своєму роді

Делегація Нацбанку поїхала до Варшави на зустріч з Міжнародним валютним фондом. Її очолив голова НБУ Андрій Пишний, якого призначили на цю посаду у жовтні торік.

Про це повідомляє український журналіст Сергій Лямець на своїй сторінці у фейсбуці. За його словами, у складі окрім Пишного буде ще 10-12 людей, зокрема 8 осіб охорони.

Залишається 3-5 осіб. Хто ще потрібний на перемовинах з МВФ? Гадаю, пан Барсуков від Ради НБУ буде норм, — пише Лямець.

Делегація оселилася у люксовому готелі "Бристоль" у Варшаві. На сайті готелю його називають єдиним у своєму роді. Саме в готелі й відбудеться зустріч.

За різними джерелами, ціна номеру у готелі починається від 170 до 300 євро на особу, і це простий номер. Представницький вже коштує 268 євро на добу, і до 514 євро, люкс — від 380 до 679 євро, — йдеться у публікації.

Питання, які ставить журналіст, підсумовуючи підраховане — наступні:

На вашу думку, скільки НБУ заплатив за усю делегацію? Разом із перевезенням (я впевнений) рейсовим автобусом

Чому не можна було обрати для конференції більше скромний готель? Особливо під час війни.

Скільки б коштувало провести перемовини через Zoom?

Скільки дронів модна було придбати на зекономлені гроші?

Відповіді надсилайте до Офісу президента. Адресу знаєте.

Нагадаємо, наприкінці січня нардеп Микола Тищенко потрапив у скандал, бо поїхав у Таїланд нібито з робочою поїздкою. Як повідомили тоді на офіційному сайті посольства України в Таїланді, у чотиризірковому готелі "Novotel" Тищенко зібрався обговорювати питання "поліпшення взаємодії" з представниками української громади у Королівстві. Пізніше на фоні скандалу з Тищенком сплила інформація, що низка відомих українських політиків відпочивали у Дубаї.