Создатели "Швейцарии" под Киевом или… У кого из семейства Засух может быть российский паспорт?

Минимум два члена семьи политиков и агробаронов Засух могут оказаться с паспортами страны-агрессора

На минувшей неделе в информационном пространстве Украины вспыхнул новый скандал – оказалось, что глава Киевской областной ассоциации футбола и член исполнительного комитета УАФ Андрей Засуха может быть гражданином рф. Фото паспорта, выданного еще в 2008 году, опубликовал украинский журналист Константин Андриюк.

Но, как выяснил "Телеграф", может быть так, что Андрей Засуха вовсе не единственный обладатель российского паспорта в семье бывших политиков, а теперь бизнесменов Анатолия и Татьяны Засух.

Семья нардепов, но с российским паспортом?

Родители Андрея – Анатолий и Татьяна, можно сказать производственная пара, ведь познакомились и стали семьей благодаря работе в колхозе имени Щорса Васильковского района Киевской области. В 1985 году Анатолий Засуха в возрасте 27 лет стал его председателем, а через год туда главным зоотехником пришла работать Татьяна Засуха.

Когда в 1993 году Анатолий Засуха сменил место работы с главы колхоза на пост первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Украины, а теперь уже семейное коллективное предприятие возглавила Татьяна.

Вероятно, не без помощи супруга, в 1994 году колхоз имени Щорса был преобразован в агрофирму "Свитанок", председателем правления которой стала Татьяна.

Анатолий Засуха в том же 1994 году стал народным депутатом Украины и был им до 1997 года, при этом параллельно побывав председателем Государственного комитета по земельным ресурсам (сентябрь 1995-октябрь 1996 годов) затем возглавив Киевскую облгосадминистрацию. В конце концов такое совмещение стоило ему мандата народного депутата, которого Анатолий лишился по решению суда в 1997 году.

Тем не менее бизнес его супруги Татьяны процветал и по данным аграрных сайтов Украины в период расцвета "Свитанок" имел земельный банк в 80 тысяч гектаров, занимался выращиванием свиней, крупного рогатого скота на мясо и молоко. Наконец, перерабатывал сельскохозяйственную продукцию в продукты питания.

Одновременно с бизнесом Татьяна Засуха занялась и политикой, еще в 1998 году став членом Аграрной партии, тогда же впервые стала народным депутатом Украины. В 2002 году повторила свой уже в рамках блока "За Единую Украину". За время той каденции политик успела сменить партии – сперва в 2004-м году перейдя из Аграрной в Селянскую, а в 2005-м перекочевала в Партию регионов.

Уже в составе последней она дважды избиралась в парламент – в 2006-м и 2007-м годах, а вот в третий раз, в 2012-м году, парламент уже обошелся без Татьяны Засухи — ее место в партийном списке оказалось непроходным, и она сосредоточилась на бизнесе.

Отец Андрея Засухи тоже гражданин рф?

Но несомненно самым интересным периодом в жизни семейства Засух был 2005-2006 годы, когда Анатолий Засуха после победы Майдана лишился поста главы Киевской ОГА и стал фигурантом нескольких уголовных дел по подозрению в злоупотреблении властью и служебном подлоге.

Прятался от уголовного преследования Анатолий Засуха ни где-нибудь, а в рф. Стоит также вспомнить, что Указом президента рф владимира путина еще в 2002 году он был награжден Орденом "Дружбы". Есть у него грамоты и от правительства Беларуси.

Но что куда более интересно, как писал в июле 2006 года российский "Коммерсант", Анатолий Засуха работал заместителем губернатора московской области Бориса Громова.

Эту информацию росСМИ полностью подтвердила супруга политика, народный депутат Татьяна Засуха. В то же время официальные лица правительства московской области вчера категорически опровергли факт трудоустройства господина Засухи в структуре российской исполнительной власти.

Пикантности всей этой истории придавал тот факт, что будучи заместителем губернатора, Анатолий Засуха становился госчиновником, а значит должен был иметь гражданство российской федерации.

Аналогичный паспорт может оказаться и у Анатолия Засухи

В то же время Татьяна Засуха тогда подчеркнула, что ее муж не получал гражданство рф, правда тогда было непонятно как он стал госчиновником, если только тогдашний губернатор московской области Борис Громов не нарушил законодательство россии.

Впоследствии Анатолий Засуха исчез с "радаров" СМИ, якобы скрывался в Казахстане и впервые попал на фотографии журналистов снова уже в 2008 году в Киеве на премьере документального фильма "Чрезвычайный Черномырдин".

С тех пор семейство то и дело мелькает в сюжетах СМИ о политике, посвященной Киевской области, куда Засухи пытаются посадить своих людей. Часто весьма успешно — их родственник Роман Засуха, например, стал главой Гребенковского сельсовета.

Были у Засух и политические амбиции на всю Украину – их компании перечислили 7 млн грн партии экс-премьера Украины Владимира Гройсмана "Украинская стратегия Гройсмана". Но, как известно, напрасно. Политсила умерла вскоре после старта.

Также известно, что семейство Засух является почитателем УПЦ МП и вместе с ее священнослужителями участвовало в паломничестве на святую гору Афон. Правда информация об этом с сайта церкви удалена, найти ее можно только в кэше по данному адресу.

Крепостники, строители Швейцарии и рейдеры — семья Засух в бизнесе

Кроме политики за семейством Засух и их методами бизнеса уже давно закрепилась дурная слава.

Так, по данным СМИ, в 2002-2004 годах "Свитанок" получал миллионы бюджетных гривен на различные программы развития сельского хозяйства, только на развитие животноводства было получено 4 млн грн.

А в 2004 году у конкурента "Свитанка" — агрокорпорации "Сквир", начались неприятности криминального характера, в виде интереса правоохранителей, травли скота, поджога кафе и даже атаки гранатами усадьбы владельцев — семьи Сусловых.

В 2012 году СМИ писали о том, что земли ООО "Пологовское" и ЧСП "Лосятинское" их владельцы продали из-за давления со стороны Засух, так владелец "Пологовского" и депутат Васильковского райсовета от Партии регионов Виктор Береговой в 2012 году написал письмо на тот момент почетному главе партии Виктору Януковичу. В письме он просил президента остановить захват земель народным депутатом Засухой Татьяной Владимировной.

Все это позволило создать из села Коваливка, в котором собственно и был тот самый колхоз имени Щорса, украинскую Швейцарию, которой так гордятся сами Засухи, да и его жители. А как отмечали журналисты, отношения между жителями села и семейством напоминают отношения между крепостными и их хозяевами, чему впрочем жители, как подозревают СМИ, только рады.

Пожалуй корона лучше всего отображает сознание семьи Засух

Андрей Засуха – пошел по стопам матери и отца

С учетом истории с отцом в 2006 году информация о российском гражданстве Андрея Засухи может оказаться очень вероятной, ведь в том же году Засуха-младший учился в Московском институте международных отношений, куда весьма непросто попасть. Возможно, поступлению помогли тогдашние отношения его отца с рф, в том числе возможное гражданство рф Анатолия Засухи.

Заметим, что пророссийские симпатии самого Андрея Засухи проявились еще в 2004 году, когда он написал официальное письмо Владимиру Путину с жалобой на травлю. Письмо тогда распространил российский журналист Сергей Доренко. В нем Засуха в частности, просил развеять "циничные слухи вокруг него и его родителей", виной чему было якобы его голосование за Виктора Януковича.

Однако в "большую политику" Андрей Засуха попал лишь в 2020-м году, став депутатом Киевского облсовета по списку Блока Юлии Тимошенко, где он шел первым номером. Причем по данным Telegram-каналов "Вечерний Васильков" за свое чадо с экс-премьером договаривалась лично Татьяна Засуха.

В облсовете Андрей Засуха возглавил фракцию "Батькивщины", правда 15 февраля стало известно о его выходе из партии и сложении мандата депутата Киевсовета, что было подтверждено им самим 17 февраля.

Очевидно теперь сам Андрей Засуха сосредоточится на развитии семейного бизнеса, ведь с 6 декабря 2021 года он является владельцем основного актива семейства Засух – агрофирмы "Свитанок". Разумеется, если его возможное гражданство рф не заинтересует правоохранителей.

Как сообщил ранее в одном из своих видеообращений президент Владимир Зеленский, украинцы, у которых оказывается гражданство рф, могут быть лишены украинского паспорта.