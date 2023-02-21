Творці "Швейцарії" під Києвом чи… У кого із сімейства Засух може бути російський паспорт?

Мінімум два члени сім’ї політиків та агробаронів Засух можуть опинитися з паспортами країни-агресора

Минулого тижня в інформаційному просторі України спалахнув новий скандал – виявилося, що голова Київської обласної асоціації футболу та член виконавчого комітету УАФ Андрій Засуха може бути громадянином Росії. Фото паспорта, виданого ще 2008 року, опублікував український журналіст Костянтин Андріюк.

Але, як з’ясував "Телеграф", можливо, що Андрій Засуха зовсім не єдиний володар російського паспорта в сім’ї колишніх політиків, а тепер бізнесменів Анатолія та Тетяни Засух.

Сім’я нардепів, але із російським паспортом?

Батьки Андрія – Анатолій та Тетяна, можна сказати виробнича пара, адже познайомилися та стали родиною завдяки роботі у колгоспі імені Щорса Васильківського району Київської області. 1985 року Анатолій Засуха у віці 27 років став його головою, а за рік туди головним зоотехніком прийшла працювати Тетяна Засуха.

Коли 1993 року Анатолій Засуха змінив місце роботи з голови колгоспу на посаду першого заступника міністра сільського господарства та продовольства України, а тепер уже сімейне колективне підприємство очолила Тетяна.

Ймовірно, не без допомоги чоловіка, 1994 року колгосп імені Щорса був перетворений на агрофірму "Світанок", головою правління якої стала Тетяна.

Анатолій Засуха того ж 1994 року став народним депутатом України і був ним до 1997 року, при цьому паралельно керував Державним комітетом із земельних ресурсів (вересень 1995-жовтень 1996 років) потім очоливши Київську облдержадміністрацію. Зрештою таке поєднання коштувало йому мандата народного депутата, якого Анатолій втратив за рішенням суду 1997 року.

Проте бізнес його дружини Тетяни процвітав і за даними аграрних сайтів України в період розквіту "Світанок" мав земельний банк у 80 тисяч гектарів, займався вирощуванням свиней, великої рогатої худоби на м’ясо та молоко. Зрештою, переробляв сільськогосподарську продукцію на продукти харчування.

Одночасно з бізнесом Тетяна Засуха зайнялася і політикою, ще 1998 року вона стала членом Аграрної партії, тоді ж уперше стала народним депутатом України. 2002 року повторила свій успіх уже в рамках блоку "За Єдину Україну". За час тієї каденції політик встигла змінити партії – спочатку 2004-го року перейшовши з Аграрної до Селянської, а 2005-го перекочувала до Партії регіонів.

Вже у складі останньої вона двічі обиралася до парламенту – у 2006-му та 2007-му роках, а от утретє, у 2012-му році, парламент уже обійшовся без Тетяни Засухи – її місце у партійному списку виявилося непрохідним, і вона зосередилася на бізнесі.

Батько Андрія Засухи теж громадянин Росії?

Але, безперечно, найцікавішим періодом у житті сімейства Засух був 2005-2006 роки, коли Анатолій Засуха після перемоги Майдану втратив посаду голови Київської ОДА і став фігурантом кількох кримінальних справ за підозрою у зловживанні владою та службовому підробленні.

Сховався від кримінального переслідування Анатолій Засуха ні де-небудь, а в росії. Варто також згадати, що Указом президента росії володимира путіна ще в 2002 році він був нагороджений Орденом "Дружби". Є в нього грамоти і уряду Білорусі.

Але куди цікавіше, як писав у липні 2006 року російський "Комерсант", Анатолій Засуха працював заступником губернатора московської області Бориса Громова.

Цю інформацію росЗМІ повністю підтвердила дружина політика, народний депутат Тетяна Засуха. У той же час, офіційні особи уряду московської області вчора категорично спростували факт працевлаштування пана Засухи в структурі російської виконавчої влади.

Пікантності всієї цієї історії надавав той факт, що, будучи заступником губернатора, Анатолій Засуха ставав держслужбовцем, а отже, повинен був мати громадянство російської федерації.

Аналогічний паспорт може виявитись і в Анатолія Засухи.

У той же час Тетяна Засуха тоді підкреслила, що її чоловік не отримував громадянство росії, правда тоді було незрозуміло, як він став держчиновником, якщо тодішній губернатор московської області Борис Громов не порушив законодавство Росії.

Згодом Анатолій Засуха зник із "радарів" ЗМІ, нібито ховався в Казахстані і вперше потрапив на фотографії журналістів знову вже у 2008 році у Києві на прем’єрі документального фільму "Надзвичайний Черномирдін".

З того часу сімейство раз у раз з’являється в сюжетах ЗМІ про політику, присвячену Київській області, куди Засухи намагаються посадити своїх людей. Часто успішно — їхній родич Роман Засуха, наприклад, став головою Гребінківської сільради.

Були у Засух і політичні амбіції на всю Україну – їхні компанії перерахували 7 млн. грн. партії екс-прем’єра України Володимира Гройсмана "Українська стратегія Гройсмана". Але, як відомо, даремно. Політсила померла невдовзі після старту.

Також відомо, що сімейство Засух є шанувальником УПЦ МП та разом із її священнослужителями брало участь у паломництві на святу гору Афон. Правда, інформація про це з сайту церкви видалена, знайти її можна тільки в кеші за даною адресою.

Кріпосники, будівельники Швейцарії та рейдери – сім’я Засух у бізнесі

Окрім політики за сімейством Засух та їхніми методами бізнесу вже давно закріпилася погана слава.

Так, за даними ЗМІ, у 2002-2004 роках "Світанок" отримував мільйони бюджетних гривень на різні програми розвитку сільського господарства, лише на розвиток тваринництва було отримано 4 млн. грн.

А в 2004 році у конкурента "Світанка" — агрокорпорації "Сквір", почалися неприємності кримінального характеру, як інтерес правоохоронців, цькування худоби, підпалу кафе і навіть атаки гранатами садиби власників — родини Суслових.

У 2012 році ЗМІ писали про те, що землі ТОВ "Пологівське" та ПСП "Лосятинське" їх власники продали через тиск із боку Засух, так власник "Пологівської" та депутат Васильківської райради від Партії регіонів Віктор Береговий у 2012 році написав листа на на той момент почесному голові партії Віктору Януковичу. У листі він просив президента зупинити захоплення земель народним депутатом Засухою Тетяною Володимирівною.

Все це дозволило створити із села Ковалівка, в якому, власне, і був той самий колгосп імені Щорса, українську Швейцарію, якою так пишаються самі Засухи, та й його мешканці. А як зазначали журналісти, стосунки між жителями села та родиною нагадують стосунки між кріпаками та їхніми господарями, чому жителі, як підозрюють ЗМІ, тільки раді.

Мабуть, корона найкраще відображає свідомість сім’ї.

Андрій Засуха – пішов стопами матері та батька

З урахуванням історії з батьком у 2006 році інформація про російське громадянство Андрія Засухи може виявитися дуже імовірною, адже того ж року Засуха-молодший навчався у Московському інституті міжнародних відносин, куди дуже непросто потрапити. Можливо, надходженню допомогли тодішні відносини його батька з Росії, зокрема можливе громадянство Росії Анатолія Засухи.

Зауважимо, що проросійські симпатії самого Андрія Засухи виявилися ще 2004 року, коли він написав офіційного листа Володимиру Путіну зі скаргою на цькування. Лист тоді розповсюдив російський журналіст Сергій Доренко. У ньому Засуха зокрема просив розвіяти "цинічні чутки навколо нього та його батьків", провиною чому було нібито його голосування за Віктора Януковича.

Однак у "велику політику" Андрій Засуха потрапив лише у 2020-му році, ставши депутатом Київської облради за списком Блоку Юлії Тимошенко, де він йшов першим номером. Причому, за даними Telegram-каналів "Вечірній Васильків", за своє чадо з екс-прем’єром домовлялася особисто Тетяна Засуха.

В облраді Андрій Засуха очолив фракцію "Батьківщини", щоправда 15 лютого стало відомо про його вихід із партії та складання мандата депутата Київради, що було підтверджено ним самим 17 лютого.

Очевидно, тепер сам Андрій Засуха зосередиться на розвитку сімейного бізнесу, адже з 6 грудня 2021 року він є власником основного активу сімейства Засух – агрофірми "Світанок". Очевидно, якщо його потенційне громадянство Росії не зацікавить правоохоронців.

Як повідомив раніше в одному зі своїх відеозвернень президент Володимир Зеленський, українці, у яких виявляється громадянство Росії, можуть бути позбавлені українського паспорта.