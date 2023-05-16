Еще один украинский олигарх получил подозрение от СБУ: за что зацепились силовики

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении подсанкционному олигарху Павлу Фуксу, у которого в феврале 2023 года правоохранители проводили обыски. Его подозревают в масштабных финансовых махинациях со стратегическими предприятиями нашей страны и систематическом уклонении от налогов.

Было установлено, что с 2018 года олигарх незаконным образом завладел активами украинских компаний более чем на 100 млрд гривен. Об этом сегодня, 16 мая, сообщили в пресс-службе СБУ.

Так, холдинг искал предприятия энергетической, машиностроительной и металлургической отраслей, у которых имелись кредиты в обанкротившихся банках. Далее выкупали за бесценок у банковских учреждений "кредитные обязательства" этих объектов. Это в свою очередь давало возможность вмешиваться в хозяйственную деятельность. После этого активы украинских заводов и инфраструктурных объектов замораживали, блокировали их деятельность или же вовсе доводили до банкротства.

"Фукс и его сообщники тщательно скрывали источники финансирования сделок и реальных заказчиков из-за сложных финансовых махинации. Для этого использовали более 100 аффилированных коммерческих структур", — говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что в ходе этих махинаций злоумышленники получали сверхприбыль и уклонялись от налогов. Отмечается, что только одна из сделок нанесла ущерб государству на сумму 100 млн гривен.

Учитывая полученные в ходе расследования доказательства, СБУ сообщила о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)) Павлу Фуксу и еще двум топ-менеджерам холдинга.

В пресс-службе подчеркнули, что в рамках уголовного производства был наложен арест на корпоративные права и счета 101 компании, права требования свыше 1600 выкупленных кредитов, более 240 объектов недвижимости и транспортных средств участников схемы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что олигарх Дмитрий Фирташ получил от Службы безопасности Украины подозрение по делу о газовых схемах.