Обыски в Киевской военной администрации: активист рассказал, при чем там "депутаты-солдаты"

ГБР провело обыски в КГВА из-за четырех депутатов, которые являются военнослужащими

Стало известно, зачем следователи Госбюро расследований (ГБР) приходили с обысками в Киевскую городскую военную администрацию (КГВА) 11 мая.

Как сообщил столичный активист, известный борьбой с незаконной застройкой, а также доброволец ВСУ Олег Симороз, речь идет о командировках в КГВА местных депутатов, которые пребывают в составе ВСУ.

"Вчера ГБР пришло с обысками в Киевскую городскую военную администрацию в рамках производства о злоупотреблениях вокруг деятельности ряженых якобы "военных", которые по совместительству являются депутатами Киевсовета", — сообщил активист.

По его словам, обыски проводили в связи с неявкой четырех таких военнослужащих в место прохождения службы. Он отмечает, что все четверо являются депутатами Киевсовета.

"Известно, что ГБР ищут в КГВА солдата терробороны Михаила Терентьева – одиозного коррупционера, земельного дерибанщика – депутата от фракции "УДАР Виталия Кличко" и главу земельной комиссии Киевсовета, самовольно покинувшего расположение воинской части весной прошлого года", — написал Симороз.

При этом активист отмечает, что депутат получал одновременно как зарплату военнослужащего, так и директора коммунального предприятия. Другие имена правоохранители не раскрывают.

Напомним, после обысков в КГВА в городском совете сообщили, что речь действительно идет о командировках солдат, которые являются депутатами Киевсовета.

Напомним, в декабре 2022 года представители Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыски в помещениях двух департаментов столичной городской госадминистрации. Проверка проходила в рамках досудебного расследования относительно нецелевого использования рекреационных земель одного из парков города Киева.