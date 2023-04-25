В кабинете КГГА и авто депутата Киевсовета нашли "прослушку": что известно

Сопредседатель политсилы Кличко обратился в СБУ и предполагает, что это могла быть "рука кремля"

В рабочем кабинете фракции "УДАР Виталия Кличко" в КГГА и в личном автомобиле сопредседателя политсилы Дмитрия Белоцерковца обнаружили прослушивающие устройства.

Об этом Белоцерковец сообщил сегодня на своей странице в социальной сети Facebook.

По его предположениям, за прослушиванием могут стоять российские спецслужбы или украинские силовики. Депутат уже обратился с соответствующим заявлением в Службу безопасности Украины.

"Это прослушивающие устройства. Их обнаружили во фракционном рабочем кабинете в помещении КГГА и в моем личном авто. Также в авто в разных местах обнаружили три GPS-трекера отслеживания передвижения. Кто и почему меня прослушивает? Незаконное прослушивание и слежка — это или российские спецслужбы, или деятельность украинских силовиков, которым дана команда давления на политических конкурентов", — уточнил Белоцерковец.

В КГГА "Телеграфу" сообщили, что информации об обнаружении других прослушивающих средств в иных помещениях администрации пока нет, и посоветовали обратиться к депутату Белоцерковцу.

В комментарии "Телеграфу" избранник подтвердил, что действительно сегодня обнаружили странные прослушивающие устройства. Комментируя возможный "российский след", сопредседатель фракции УДАР напомнил, что он как уроженец Севастополя всегда занимал четкую радикальную проукраинскую позицию, поэтому во время войны рф против Украины мог попасть в поле зрения спецслужб россии.

По его словам, если же это были украинские спецслужбы, то нелогично в воюющей стране тратить миллионы гривен на такие негласные непонятные следственные действия, а лучше бюджетные средства направлять на ВСУ.

Источники "Телеграфа" в ГБР отметили, что пока никакой информации о данном инциденте также нет.

Как известно, в Киеве резиденция городского совета и КГГА находятся в одном здании по улице Крещатик, 36, и с начала 90-х годов прошлого века традиционно ассоциируется с городским самоуправлением столицы Украины.

Напомним, в декабре 2022 года представители Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыски в помещениях двух департаментов столичной городской госадминистрации. Проверка проходила в рамках досудебного расследования относительно нецелевого использования рекреационных земель одного из парков города Киева. Кроме того, правоохранители рассматривали факт предполагаемого злоупотребления властью.

Как сообщалось, в Украине с октября 2019 года вступил в действие Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных положений уголовного процессуального законодательства", разрешающий НАБУ и ГБР осуществлять прослушивание.