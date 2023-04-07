Совет адвокатов Киевской области заявил о нарушении со стороны ГБР во время обыска у адвоката Кузьменко

Петр Бойко назвал поведение силовиков дерзким

Обыск, проведенный сотрудниками Государственного бюро расследований, у адвоката Андрея Кузьменко прошел с рядом нарушений действующего законодательства. Нарушения совершались демонстративно дерзко.

Об этом заявил председатель Совета адвокатов Киевской области Петр Бойко в Facebook.

"В доме известного в Киеве адвоката обыск. Днем к адвокату Андрею Кузьменко приехали силовики и начали обыск, кроме дома требовали показать автомобили. Кузьменко добровольно показал, что находится внутри авто. Был осуществлен осмотр документов, являющихся адвокатской тайной, к тому же с фиксацией на видеокамеру, что является нарушением действующего законодательства. После осмотра без объяснения причин авто адвоката, авто супруги и авто, принадлежащее юридической фирме, были изъяты. Из дома также были изъяты носители информации, также связанные с тайной адвоката", — сообщил он.

Бойко также прокомментировал, по его мнению, дерзкое поведение правоохранителей, которые должны понести ответственность.

"Безнаказанность всегда порождает произвол и превращает в преступников тех, кто должен защищать закон. В отношении адвоката нарушения делались демонстративно дерзко. Типа, видишь, мы нарушаем закон и нам за это ничего не будет! Пусть эта стая не расслабляется, потому что адвокатское сообщество с зубами, и ответственность для них наступит, как и наступит время, когда им потребуется адвокат", — написал Бойко.