ДБР посетила с обысками людей Кличко: открыто дело о злоупотреблении властью

Проверка проводилась в двух департаментах КГГА.

Представителями Государственного бюро расследований (ГБР) были проведены обыски в помещениях двух департаментов столичной городской госадминистрации. Проверка проходит в рамках досудебного расследования относительно нецелевого использования рекреационных земель одного из парков города Киева. Кроме того, правоохранители рассматривают факт предполагаемого злоупотребления властью.

Как на утро 3 декабря сообщили в пресс-центре ведомства, речь идет о столичном парке "Муромец". Кроме того, собеседники издания "УП" проинформировали, что на момент обысков сотрудники "органов" обнаружили в помещениях КГГА документы относительно объявления и последующего проведения конкурса с привлечением инвестора, а также выполнения условий инвестиционного договора между департаментом горгосадминистрации и одним из киевских предприятий.

В рамках следствия было установлено, что в 2015 году киевским обществом был заключен инвестиционный договор с КГГА, в котором говорилось о строительстве нескольких спортивных объектов, а также сооружений. Однако, как выяснили следователи, предприятие не выполнило условия соглашения о сроках выполнения работ и финансировании проекта. Кроме того, были зафиксированы факты нецелевого использования территории столичного парка.

Также отмечается, что те работы, которые должны быть окончательно выполнены до 22 марта текущего года, сделаны на 30%.

Что касается общей суммы указанного договора, то она составила около 149 миллионов гривен.

Сотрудники Госбюро по расследованиям работают над проверкой вероятной причастности служащих КГГА к невыполнению обществом условий соглашения.

"Уголовное производство открыто по статье злоупотребления властью или служебным положением, что повлекло тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет", — отметили в ДБР.

Ранее "Телеграф" сообщал, что несколькими месяцами ранее представители Государственного бюро расследований возбудили дело против генерал-майора Сергея Кривоноса, подозреваемого в том, что якобы защищал аэропорт Жуляны в первые недели полномасштабного российского вторжения.