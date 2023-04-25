У кабінеті КМДА та авто депутата Київради знайшли "прослушку": що відомо

Співголова політсили Кличка звернувся до СБУ та припускає, що це могла бути "рука кремля"

В робочому кабінеті фракції "УДАР Віталія Кличка" у КМДА та в особистому автомобілі cпівголови політсили Дмитра Білоцерковця виявили прослуховуючі пристрої.

Про це Білоцерковець повідомив сьогодні на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

За його припущеннями, за прослуховуванням можуть стояти російські спецслужби або українські силовики. Депутат вже звернувся з відповідною заявою до Служби безпеки України.

"Це прослуховуючі пристрої. Їх виявили в фракційному робочому кабінеті в приміщенні КМДА та в моєму особистому авто. Також в авто в різних місцях виявили три GPS-трекери відстеження пересування. Хто та чому мене прослуховує? Незаконне прослуховування та стеження — це або російські спецслужби, або діяльність українських силовиків, яким дана команда тиску на політичних конкурентів", — уточнив Білоцерковець.

В КМДА "Телеграфу" повідомили, що інформації про виявлення інших прослуховуючих засобів в інших приміщеннях адміністрації наразі не мають, і порадили звернутися до депутата Білоцерковця.

В коментарі "Телеграфу" обранець підтвердив, що дійсно сьогодні виявили дивні прослуховуючі пристрої. Коментуючи можливий "російський слід", співголова фракції УДАР нагадав, що він як уродженець Севастополя завжди займав чітку радикальну проукраїнську позицію, тому під час війни рф проти України міг потрапити в поле зору спецслужб росії.

За його словами, якщо ж це були українські спецслужби, то нелогічно в країні, що воює, витрачати мільйони гривень на такі негласні незрозумілі слідчі дії, а краще бюджетні кошти спрямовувати на ЗСУ.

Джерела "Телеграфу" у ДБР зазначили, що наразі жодної інформації про даний інцидент також не мають.

Як відомо, у Києві резиденція міської ради та КМДА знаходяться в одній будівлі на вулиці Хрещатик, 36 та з початку 90-х років минулого століття традиційно асоціюється з міським самоврядуванням столиці України.

Нагадаємо, в грудні 2022 року представники Державного бюро розслідувань (ДБР) провели обшуки у приміщеннях двох департаментів столичної міської держадміністрації. Перевірка відбувається в рамках досудового розслідування стосовно нецільового використання рекреаційних земель одного із парків міста Києва. Крім того, правоохоронці розглядають факт ймовірного зловживання владою.

Як повідомлялось, в Україні з жовтня 2019 року вступив в дію Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства", що дозволяє НАБУ і ДБР здійснювати прослуховування.