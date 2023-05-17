"Слуга народа" Трубицын, которого словили на миллионной взятке, сбежал из Украины перед судом, - эксперт

Депутат Киевсовета Владислав Трубицын не явился в антикоррупционный суд, а его телефон отключен

Депутат Киевсовета от "Слуги народа" Владислав Трубицын, которого словили на многомиллионной взятке, не явился сегодня в антикоррупционный суд, потому что уже выехал из Украины. Об этом заявил политический эксперт Алексей Голобуцкий.

"Депутат-"слуга народа" Владислав Трубицын, которого НАБУ задержало на миллионной взятке, должен был сегодня явиться в антикоррупционный суд. Но не явился. Да еще и телефон отключил, сообщает Центр противодействия коррупции. По моей информации, Трубицын, человек призывного возраста, находящийся под следствием, скрылся из Украины. Завтра состоится сессия Киевского городского совета. С высокой вероятностью Трубицын проигнорирует заседание сессии, как и сегодняшнее заседание суда. Потому что его уже нет в Украине. Завтра проверим", – заявил Голобуцкий.

Эксперт напоминает, что подозреваемый во взяточничестве Трубицын не был заключен в тюрьму, так как на время рассмотрения дела вышел на свободу под залог 14,88 млн грн. Его не исключили из фракции и не сняли с главы профильной комиссии. Он продолжал ходить на заседания фракции и сессии горсовета. И именно принадлежность к партии "Слуга народа" помогла Трубицину уехать из Украины в военное время и находясь под следствием, считает эксперт.

"На подозреваемого в получении взятки возложили обязательство не отлучаться с места проживания (Киева) без разрешения, извещать прокурора или суд об изменении места жительства или места работы, не общаться со свидетелями, сдать документы для выезда из Украины, носить электронный браслет. Как находящийся под следствием депутат провластной партии смог сбежать из страны? Как депутат правящей партии "Слуга народа", военнообязанный во время действия военного положения смог пересечь границу, кто и на каких основаниях мог дать ему разрешение на выезд? Думаю, ответ уже есть в вопросе. Война, Бахмут, десятки тысяч погибших воинов и гражданских, а "слуги" остаются "слугами", — заключает Голобуцкий.

Он также отметил, что Трубицын обвиняется не только в том, что "за взятку "решал" с разрешениями на торговлю в Киеве". За Трубицыным тянется шлейф и международных преступлений, отмечает эксперт.

"Еще до того, как стать депутатом, он был фигурантом дела о похищении ценных книг из Национальной библиотеки Армении. А еще раньше был судим за то, что с поддельной "корочкой" энергонадзора кошмарил предпринимателей на базарах Харьковщины. Такой себе Остап Бендер на минималках", — отметил Голобуцкий.