"Наркотическое" ДТП с депутатом Киевсовета: появилась реакция ее отца-нардепа

Арьев раскрыл подробности громкого дела о ДТП с участием его дочери

Народный депутат Украины Владимир Арьев высказался о скандале вокруг своей дочери, депутата Киевсовета Ярины Арьевой, которая в конце прошлого года сбила женщину в Киеве. По словам политика, информация о том, что его дочь была под действием наркотических средств в момент ДТП, не соответствует действительности.

На своей странице в Facebook Арьев написал, что изначально дело было возбуждено по статье без упоминания наркотиков.

По словам нардепа, сразу после ДТП у Арьевой взяли анализы на алкоголь и наркотики, но ничего не нашли. Также он обратил внимание на тот факт, что у его дочери после аварии даже не забрали водительское удостоверение.

"Само дело было возбуждено по статье без наркотиков. Дочь ходила на все следственные действия, вдруг два дня назад следователь и прокурор сменяют статью более жесткой и выдают подозрение. Полгода в деле не было даже упоминания о наркотиках и вдруг появились. Да не бывает так. То есть это фальсификация. Главное, теперь провести повторную экспертизу, которая опровергла бы фальсифицированную, уже невозможно, потому что прошло полгода", — отметил Арьев.

Также он подтвердил слова своей дочери о том, что его семья помогала пострадавшей с лечением.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в начале апреля в скандал с ДТП попал известный актер Остап Ступка.