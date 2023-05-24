"Наркотична" ДТП із депутатом Київради: з’явилася реакція її батька-нардепа

Ар’єв розкрив подробиці гучної справи про ДТП за участю його дочки

Народний депутат України Володимир Ар’єв висловився про скандал навколо своєї доньки, депутата Київради Ярини Ар’євої, яка наприкінці минулого року збила жінку у Києві. За словами політика, інформація про те, що його дочка була під дією наркотичних препаратів на момент ДТП, не відповідає дійсності.

На своїй сторінці у Facebook Ар’єв написав, що спочатку справу було порушено за статтею без згадування наркотиків.

За словами нардепа, одразу після ДТП в Ар’євої взяли аналізи на алкоголь та наркотики, але нічого не знайшли. Також він звернув увагу на той факт, що у його доньки після аварії навіть не забрали посвідчення водія.

"Сама справа була порушена за статтею без наркотиків. Дочка ходила на всі слідчі дії, раптом два дні тому слідчий і прокурор змінюють статтю жорсткішою і видають підозру. Півроку у справі не було навіть згадки про наркотики та раптом з’явилися. Так не буває. Тобто, це фальсифікація. Головне, тепер провести повторну експертизу, яка б спростувала фальсифіковану, вже неможливо, тому що минуло півроку", — зазначив Ар’єв.

Також він підтвердив слова своєї доньки про те, що його сім’я допомагала постраждалій із лікуванням.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на початку квітня у скандал із ДТП потрапив відомий актор Остап Ступка.