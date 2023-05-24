Гучна ДТП з депутатом Київради: суд ухвалив рішення щодо Ар’євої

Депутатці заборонили сідати за кермо

Суд прийняв рішення позбавити водійських прав депутатку Київської міської ради Ярину Ар’єву, після того, як вона збила людину на пішохідному переході.

Як розповіла речник столичної прокуратури Надія Максимець у коментарі Українській правді, рішення було ухвалене Шевченківським районним судом.

Зазначається, що судді підтримали вимогу прокуратури та ухвалив тимчасово позбавити Ар’єву права керувати транспортним засобом на термін у два місяці.

На цей термін депутатка має здати своє посвідчення водія слідчому.

Слід зазначити, що інцидент стався 22 листопада минулого року. Стверджується, що Ар’єва перебувала за кермом у стані наркотичного сп’яніння, проте сама чиновниця ці звинувачення заперечує.

Таку ж інформацію повідомив і її батько, нардеп Володимир Ар’єв, який повідомив, що у його дочки одразу ж після ДТП взяли аналізи та не знайшли слідів наркотиків чи алкоголю. При цьому він вважає, що справу сфальшовано, проте повторну експертизу провести неможливо, оскільки вже минуло пів року.

У прокуратурі ж стверджують, що під час експертизи все ж таки були виявлені сліди наркотиків.