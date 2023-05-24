Журналисты смогли пообщаться с Жеваго: что он сказал о задержании главы Верховного суда

Олигарх отрицает свою причастность к скандалу с главой ВС

В Украине на днях прогремел громкий скандал с задержанием главы Верховного суда Всеволода Князева, который по версии следствия получил взятку от лиц, связанных с олигархом Константином Жеваго. Впрочем, сам бизнесмен заверяет, что с судьей не знаком и не причастен к этому делу.

Как говорится в расследовании журналистов "Украинской правды", Жеваго говорит, что также не знаком с адвокатом Олегом Горецким, который по версии НАБУ выступал посредником между ним и Князевым.

"Не знаком с Князевым вообще. Ни разу с ним не общался. Не знаю ни одного его телефона. Ни с одним судьей Верховного суда никогда не общался", — говорит Жеваго.

Как известно, Жеваго с 2019 года не проживает в Украине. Его обвиняют в растрате 113 миллионов долларов банка "Финансы и кредит".

27 декабря 2022 года он был задержан на горнолыжном французском курорте Куршевель, однако Франция пока не торопится выполнять запрос на экстрадицию.

15 мая стало известно, что главу Верховного суда Князева задержали во время получения взятки в размере 2,7 миллиона долларов.

По версии следствия эти деньги он получил за принятие нужного решения по делу относительно покупки-продажи 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината компанией Ferrexpo.