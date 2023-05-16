Глава Верховного суда получил подозрение: какой срок ему грозит

Глава ВС был задержан во время получения второго транша неправомерной выгоды

Глава Верховного суда Всеволод Князев получил подозрение по делу о получении взятки в размере 2,7 миллиона долларов США.

Как информирует пресс-служба НАБУ, подозрение также было вручено адвокату, который тоже попался во время получения неправомерной выгоды.

Сообщается, что подозрение было вручено по п.4 статьи 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде от пяти до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на три года и конфискацией имущества.

В НАБУ также подтвердили информацию о том, что передача денег связана с решением суда в интересах владельца группы "Финансы и кредит". Хоть его имя не озвучивается, но скорее всего речь идет о беглом олигархе Константине Жеваго, который в 2002 году приобрел 40,19% акций горно-обогащающего комбината у четырех компаний.

В 2022 году суд признал покупку этих акций недействительной, а потому олигарх через адвоката решил повлиять на Верховный суд, чтобы не допустить потерю акций. В апреле Верховный суд принял решение в пользу бизнесмена.

Во время передачи второго транша в размере 450 тысяч долларов Князев был задержан.

Как сообщалось ранее, Верховный суд после заседания 16 мая взял на себя полную ответственность за происходящие в связи с возможными коррупционными действиями отдельных работников.