Голова Верховного суду отримав підозру: який термін йому загрожує

Голову ВС було затримано під час отримання другого траншу неправомірної вигоди

Голова Верховного суду Всеволод Князєв отримав підозру у справі про отримання хабара у розмірі 2,7 мільйона доларів США.

Як інформує пресслужба НАБУ, підозра також була вручена адвокату, який також попався під час отримання неправомірної вигоди.

Повідомляється, що підозра була вручена за п. 4 статті 368 (отримання неправомірної вигоди посадовцем в особливо великому розмірі). Санкція статті передбачає покарання від п’яти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком на три роки та конфіскацією майна.

У НАБУ також підтвердили інформацію про те, що передача грошей пов’язана з рішенням суду на користь власника групи "Фінанси та кредит". Хоч його ім’я не озвучується, але найімовірніше йдеться про олігарха Костянтина Жеваго, який у 2002 році придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній.

2022 року суд визнав купівлю цих акцій недійсною, а тому олігарх через адвоката вирішив вплинути на Верховний суд, щоб не допустити втрату акцій. У квітні Верховний суд ухвалив рішення на користь бізнесмена.

Під час передачі другого траншу у розмірі 450 тисяч доларів Князєва було затримано.

Як повідомлялося раніше, Верховний суд після засідання 16 травня взяв на себе повну відповідальність за ті, що відбуваються у зв’язку з можливими корупційними діями окремих працівників.