Журналісти змогли поспілкуватися з Жеваго: що він сказав про затримання голови Верховного суду

Олігарх заперечує свою причетність до скандалу із головою ВС

В Україні днями пролунав гучний скандал із затриманням голови Верховного суду Всеволода Князєва, який за версією слідства отримав хабар від осіб, пов’язаних з олігархом Костянтином Жеваго. Втім, сам бізнесмен запевняє, що із суддею не знайомий і не причетний до цієї справи.

Як йдеться у розслідуванні журналістів "Української правди", Жеваго каже, що також не знайомий з адвокатом Олегом Горецьким, який за версією НАБУ виступав посередником між ним та Князєвим.

"Не знайомий із Князєвим взагалі. Жодного разу з ним не спілкувався. Не знаю жодного його телефону. Ні з одним суддею Верховного суду ніколи не спілкувався", — каже Жеваго.

Як відомо, Жеваго з 2019 року не мешкає в Україні. Його звинувачують у розтраті 113 мільйонів доларів банку "Фінанси та кредит".

27 грудня 2022 року його було затримано на гірськолижному французькому курорті Куршевель, проте Франція поки що не поспішає виконувати запит на екстрадицію.

15 травня стало відомо, що голову Верховного суду Князєва затримали під час одержання хабаря у розмірі 2,7 мільйона доларів.

За версією слідства, ці гроші він отримав за ухвалення потрібного рішення у справі щодо купівлі-продажу 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату компанією Ferrexpo.