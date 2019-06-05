В Переяслав-Хмельницком 5 июня пройдут похороны 5-летнего Кирилла

Новости Украины: В Переяслав-Хмельницком, Киевской области в среду, 5 июня, пройдет прощание с 5-летним мальчиком Кириллом, погибшим от пули сотрудника полиции.

В Переяслав-Хмельницком сегодня будут прощаться с 5-летним Кириллом, которого застрелили полицейские. Об этом говорится в сюежете ТСН.

За жизнь мальчик боролся с прошлой пятницы, с тех пор во дворе в него попала пуля, в то время как неподалеку вероятно пьяные правоохранители били по банках.

Смерть ребенка и попытки полиции скрыть преступление возмутили общество. До того, как врачи определили пулевое ранение, в полиции говорили, что мальчик будто сам упал и ударился головой. Позже - подозреваемые отказались проходить тест на алкоголь.

Напомним, 31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области двое патрульных Иван Приходько и Владимир Петровец в состоянии алкогольного опянения устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди. Они попали в 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, который находился на детской площадке возле дома.

Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик умер в столичной больнице. Патрульные подозреваются в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Сегодня, 4 июня, суд избрал меры пресечения обоим подозреваемым в виде содержания под стражей до 30 июля без альтернативы внесения залогов.